警示？小英出訪前夕 大陸海軍今在青島外海演習

2018年08月10日 10:56 中時電子報 李靖棠

據澎湃新聞報導，大陸山東海事局稍早發布通知指出，從今日（8/10）晚間6點至13號晚間6點為止，在青島至日照以東海域5點範圍內，大陸海軍將進行重大軍事演習，為確保安全將封鎖該海域的進出。雖未公佈演習規模、內容和參與船隻數量，但因緊鄰蔡英文總統12日出訪巴拉圭的行程，不免讓外界多做猜想。

事實上，早在出發之前，大陸外交部就曾多次表明立場，並向美方提出嚴正交涉，要求美國堅守「一個中國」政策，不讓蔡英文總統過境美國領土。雖然最後仍取得美方同意，總統專機將過境洛杉磯與休士頓，但對岸反對的立場始終相當強硬。

大陸外交部發言人耿爽。（圖/中新社）

山東青島是大陸海軍三大艦隊之一、北海艦隊的駐紮地，海上防區為連雲港以北的黃海和渤海灣水域，也是當年1996台海飛彈危機的主角。現有各種艦艇330艘，包含遼寧艦、新型的052D型驅逐艦、多款護衛艦與潛艇，在空中火力部份，則有轟-6D、殲轟-7A、殲15等多款戰機配合，也明顯顯示出大陸海軍早期「重北輕南」的現象。

1996年台海飛彈危機時，大陸北海艦隊實彈演習。（圖/中國軍網）

限制與演習的範圍座標：

（1） 35-55.00N/120-20.00E；

（2） 35-55.00N/121-37.00E；

（3） 35-08.00N/121-37.00E；

（4） 35-08.00N/119-50.00E；

（5） 35-33.50N/119-50.00E。

(中時電子報)