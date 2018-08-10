倒數計時！ 台海是定時炸彈 專家：恐引爆世界大戰

2018年08月10日 10:45 中時電子報 陳舒秦

台海兩岸關係近年情勢緊張，澳洲一名研究亞太地區的學者出書警告，而美國協防台灣的能力也正逐漸下滑，台灣就如同一顆正倒數計時的「定時炸彈」，隨時可能和中國大陸擦槍走火。

澳洲國立大學貝爾亞太事務學院（ANU Coral Bell School of Asia Pacific Affairs）副教授泰勒（Brendan Taylor）在新書《4大引爆點：亞洲如何走入戰爭》（The Four Flashpoints: How Asia Goes to War，暫譯）中指出，世界末日的鐘聲正在倒數，台海、朝鮮半島、南海和東海地區是亞洲最可能點燃戰火之處。其中台海危險性最高，就像是「正在倒數計時的定時炸彈」（ticking time bomb）美國看似力挺台灣甚至還派遣艦隊協防，但隨著美國軍力已達巔峰，協防台灣的軍事能力已經處於最高點，中國極有可能在這10年內將走下坡的美國趕出這個舞台。「美國介入台海糾紛的能力正在逐年下降，一股企圖重啟戰火的勢力可能引爆一場不同以往的戰爭」

加上美國很可能為了換取中國在朝鮮問題而把台灣當籌碼。不過就算美國把台灣當成籌碼交換給中國，北韓是否會買單又是一回事，「最糟的情況是，北韓可能會對全世界動用核武」。

至於東海有著豐富的資源，中日韓台在東海的主權爭議，恐讓中日之間的複雜情仇惡化，兩國或許將爆發一場「意外軍事衝突或錯誤決定」。相比之下，泰勒認為南海爆發戰爭機率較低，因涉及到的國家太多，且大部分政府也無意在此引戰。

(中時電子報)