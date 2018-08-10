當街擄童嫌犯被「馬」臉 朱學恒怒轟：下次碰到怎麼躲

2018年08月10日 11:04 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

台灣法律保護加害者，讓人看不下去了！內湖昨（9）日發生驚悚強拉女童犯案，經同行母親極力拉扯及店家、路人相助，一年輕男嫌才鬆手並逃離現場。宅神朱學恒批說，光天化日下強擄女童，宛如小燈泡遇害事件再現，他更幹譙，為何還要幫加害人馬賽克，法律到底是在保護誰？

事發後警方調監視器畫面發現，33歲周姓男子案發時看見女童與其母親在路上行走，周男突然上前企圖帶走幼童，並發生拉扯，幼童哭喊後，現場多位民眾立即出言喝止，周男隨即鬆手逃離現場。

朱學恒在臉書發文說，看了男嫌擄女童的畫面，讓身為父母的人覺得很恐怖，忍不住想起上次的小燈泡悲劇。就算是熟人，若非心有不軌，誰會這樣抓小孩？

不過，媒體在報導此事時，一律都將受害人父母及加害人的臉孔馬賽克，激怒朱學恒大罵，「馬賽克犯人的臉幹嘛？這種危險因子不公佈？下次帶小孩看到他才知道要躲啊！」

對此，網友也一面倒痛罵台灣法律的荒謬性。「犯人打馬賽克是要害其他人無法有所警覺嗎? 」、「台灣的法律就是在保護這些人渣而存在的」、「國外不承認你是個國家，我們倒是很遵守國外的法律」、「常常都是加害人打馬賽克 被害人公諸於世」、「沒辦法，台灣只有『犯罪者』有人權」、「看完會不自主的握拳！」

(中時電子報)