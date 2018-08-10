李登輝鼓勵更上一層樓？柯文哲否認

友善列印
中時

台北市長柯文哲昨私下拜訪前總統李登輝，傳出李登輝向他抱怨蔡英文總統執政不佳，甚至鼓勵柯「更上一層樓」。對此，柯文哲今早受訪表示，本來就會不定期拜訪政壇前輩，李昨天只是開玩笑說他去大溪球場散步，遇到的年輕人都很支持他；有沒有鼓勵更上一層樓？柯說：「沒有。」

柯文哲表示，他不定期拜訪政壇前輩，包括李總統、阿扁、王金平、宋主席，甚至林義雄，不定期都會去看，因為是素人從政，對過去政治沒有聯結，所以如果有時間都會拜訪這些政壇前輩。

柯文哲說，昨天剛好是李總統有時間，老包（綠色和平廣播電台主持人詹錫奎）安排就去見一下。他說，李登輝有告訴他，現在就專心市政，該講的講、不該講的不要講，老包就在旁邊說「對對對對對，你以後不要再講兩岸一家親了。」強調不是李登輝說這句話，而是一旁的友人說的。

他還說，李總統也有談國際局勢，說在中美對抗的局面下，台日關係連結還是要做好，大概講一些他對國際局勢的看法，也有提到台灣投資量太低 討論GDP為什麼這幾年成長比較慢。

媒體追問，李登輝前總統有沒有問柯要不要選總統？柯文哲說，他沒講這個，他只有說去大溪球場散步，那些年輕人都很支持柯文哲，是開玩笑講這個；沒有鼓勵更上一層樓？柯說：「沒有。」

至於李登輝有沒有批評蔡英文總統？柯文哲表示，私人談話就不宜轉述，當事人沒講，只有講在中美對抗狀態下，台日連結怎麼做好；李是政壇老前輩，講話都很厲害，也不會表態市長選舉要支持他、不會這樣講。

(中時 )

蕭淑麗先發制人 嗆「吳敦義不倒 … 雲林》張麗善、李進勇 為復康巴…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。