雲林》張麗善、李進勇 為復康巴士對摃

2018年08月10日 11:41 中時 許素惠

雲林縣長參選人立委張麗善指出，有人反應坊間流傳若縣長李進勇沒連任，明年復康巴士會停駛，她力斥此選舉身語令人不齒，大批李做事無能，爭功一流。雲林縣府嚴詞駁斥，強調雲林在綠色執政前，從沒有首長開辦身心障運輸服務，包括張的哥哥張榮味。

張麗善表示，雲林共有43台復康巴士，每年服務著許許多多有需要的民眾，其營運費用來自於公益彩券的盈餘分配款，雲林縣每年都獲得中央2000多萬的補助，除非公益彩券停止發行，否則怎麼會停駛。

張麗善指出，李進勇才誇口說向麥寮電廠爭取了20億的回饋金，如今卻改口說縣府沒錢，所以要把復康巴士停掉了，試問李縣長：「雲林鄉親的20億元到哪裡去了？」

雲林縣政新聞處長張凱傑表示，縣府財政雖不寬裕，但因體恤縣內身心障礙者外出不便，李縣長仍堅持不向使用者收取任何費用，是目前全國少數完全免費服務的縣市。

張凱傑強調，今年度縣府更配合中央鼓勵調薪主動提高調高身心障礙團體人事費補助，所作所為皆呈現於官方資料，張未經查證就惡意指控，而雲林在綠色執政前的首長，從未推動對身障人士運輸的服務。

張凱傑表示，促協金為1999年開始，張的胞兄張榮味時任雲林縣長，放任台塑隱覓這原本屬於縣民的權益，未見任何為民爭權的動作長達5年，再次呼籲張委員應本於立委職責，為民求是，而非以選舉語言來造成縣民的恐慌。

(中時 )