台中迎接捷運時代！林佳龍臉書直播車廂亮點

2018年08月10日 11:34 中時 盧金足

北捷機工處副處長許宗賢（左起）向台中市交通局長王義川、台中市長林佳龍介紹車廂內部空間，從站體內部逐步進入車廂，呈現捷運綠線的特色。（盧金足翻攝）

台中市長林佳龍（左）體驗貼心的座椅，直呼「椅子符合人體工學設計，真好坐！」（盧金足翻攝）

台中市長林佳龍10日上午到G12豐樂公園站，透過臉書直播介紹站體內部及車廂設備。（盧金足翻攝）

台中捷運不只是方便快速的通勤工具，也是城市觀光列車！台中市長林佳龍10日上午到G12豐樂公園站，透過臉書直播介紹站體內部及車廂設備，體驗貼心的座椅、LED到站顯示系統、可往上扳起的手拉環等嶄新設計，網友紛紛留言「台中捷運的無人駕駛第一次看到」、「這樣我就想去台中玩了！」

迎接捷運時代的來臨！台中捷運綠線年底啟動試運轉，預計2020年全線通車，屆時將成為民眾日常通勤、遊客到訪台中重要的大眾交通工具。

林佳龍今天上午7點在交通局長王義川的陪同下前往捷運G12站內部，由於台中捷運工程是委託北捷代辦，北捷機工處副處長許宗賢也到場介紹車廂內部空間，從站體內部逐步進入車廂，閘門及電聯車的設計，呈現捷運綠線的特色。

林佳龍經過多次直播台中市重大建設，直播愈來愈專業，吸引許多網友同步收看，留言表示「哇車廂很寬敞，期待開放試乘」、「希望早點通車」、「去台中玩，真的更方便！」

「G12站週邊有3座公園，如同座落於森林中，附近還有近期開幕的文心秀泰影城，！」林佳龍表示，G12站未來將成為許多喜歡逛街、購物的民眾進出站點，入站內除可嗶悠遊卡、一卡通、i-cash、HappyCash等，也可使用花博卡進出。

林佳龍指出，台中捷運綠線電聯車有18列，每列有2節可容納536人，車速最快每小時可達75公里，加上採高架化的設計，形成城市的特色景觀，旅客也能欣賞沿途風景，提供更多元的搭乘感受。

台中捷運綠線車站設計上以輕、簡、透為原則，王義川強調，還重視通風、節能、降溫等功能，打造綠建築車站；捷運進度已至79％，正進行機電系統整合測試，包括行控中心、通訊設備等，不僅超越預期進度，執行狀況也相當順利，預計2020年全線通車，屆時民眾就能自由進出。

許宗賢進一步說明，捷運綠線車廂內裝部分，以「空間最大化」及「貼近民眾需求」為設計目標，內部空間不僅寬敞，座椅為粉綠色象徵綠色環保、粉紅色為博愛座，並有可移動式的手拉環設計避免民眾撞到，車廂內設有LED的到站顯示系統，民眾輕鬆掌握站點資訊。

台中捷運為雙節連通車廂，讓乘客可前後自由活動，許宗賢表示，同時運用耐火材質製造，打造安全且舒適的乘車空間，全車採全自動無人駕駛，設有閉路攝影機讓行控中心隨時掌握車廂動態、遠端監控外，還有隱藏式駕駛台，必要之際可讓工作人員進行手動駕駛。

值得一提的是，隱藏式駕駛台在必要時，會架設隔離帶避免民眾接近，但平時不會出現，林佳龍說，民眾可在車廂內自由欣賞窗外景色，台中市的捷運設計融入城市地景，打造不同想像的捷運，跳脫僅為通勤的目的，讓乘車民眾也能從中欣賞、體驗台中人的生活。

(中時 )