吞曲棍球！段宜康爆料不實 判賠100萬元並道歉定讞

2018年08月10日 11:01 中時 林偉信

立委段宜康4年前幫魏明谷競選彰化縣長時，誣指魏的對手、前立委林滄敏在擔任曲棍球協會理事長期間詐領補助款，還說如果爆料不實，要吞3顆曲棍球。最高法院維持二審判決，認為段、魏根本沒有查證，嚴重損害林的名譽，判2人須賠100萬元及登報道歉定讞。

段為協助魏明谷參選縣長，2014年11月12日，在立院開記者會，指控林滄敏擔任曲棍球協會理事長期間，以假單據詐領補助款，段也在臉書發文，指林向體育署詐領540萬元，還貼上由魏明谷製作的短片供人點閱，並發文指司法單位正在調查。

林滄敏憤而提告求償100萬元，並要求登報道歉。台北地院認為段的爆料未盡查證義務，魏也沒有查證，直接引用段的爆料新聞稿和新聞報導製作短片，判決2人須連帶賠償30萬元並登報道歉。

高院審理後認為，林被控詐領補助款，經彰檢查無不法簽結，可見「林滄敏詐領補助款」的言論並非真實，但段宜康只詢問教育部曲棍球協會使用經費情形，就在立院開記者會指控；而魏也未查證就引用段的記者會新聞稿，2人都沒有合理查證。

高院認定，段的言論及魏製作的廣告、短片，使林名譽受到貶損，考量這些言論至今仍刊登在段的臉書粉絲頁上，且經媒體大篇幅報導，造成林的名譽嚴重受損，判決段、魏須連帶賠償100萬元、登報道歉，段須刪除臉書上的不實言論，案經上訴，最高法院駁回，定讞。

(中時 )