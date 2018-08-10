流感疫苗遭糾正 新北市府：虛心檢討 籲中央也查其他疫苗下落

2018年08月10日 11:42 中時 陳俊雄

監察院調查流感疫苗施打情形，發現去年全台買進600萬劑，但31萬劑卻沒有名冊，其中三重衛生所至少有1萬多劑被銷毀，並自2015年起造假疫苗數據造假，並據此提案糾正新北市政府、三重衛生所，對此新北市府及三重衛生所除表示虛心接受並將切實檢討，也認為監院對新北市情有獨鍾之餘，也應調查其他的95.5％，約29萬5千劑疫苗下落，秉持如同調查新北市的同樣精神與速度，儘快公布結果，以昭公信。

新北市衛生局於今年1月底接獲內部舉發後，即展開行政調查約談相關人員及清查流感疫苗等作業，並將衛生所主管人員調離現職，經衛生局調查結果，顯示為個人行為，隨即陪同當事人自首，並將相關事證移新北地檢調查，監察院亦接獲檢舉。

經監委揭露，全國該年度流感疫苗施打量為600萬劑（新北80萬劑，佔13.5%），其中有高達31萬餘劑未詳實登錄（新北1萬5千劑，佔約4.5%），新北市期望能完整公佈所有調查結果，將結構性問題加以釐清，並尋求解決之道。

新北市府表示，全台共有31萬劑疫苗，查無施打名冊，三位監委費心針對新北市的1萬5千劑，亦即全部失蹤疫苗31萬劑的4.5％調查，並以「疑似」為由對新北市政府、新北市衛生局、三重衛生所提出糾正案，至於其他的95.5％，約29萬5千劑疫苗下落，至今不見任何结論，「仍在追查中」，顯對新北市「情有獨鍾」。

新北市府指出，去年10月到今年1月，新北市3個月內，共計施打流感疫苗80萬劑，數量全國最多，但依現行制度，全國疫苗登記系統，分由疾管署、健保署個別登記，兩套系統無法相互勾稽，造成包括中央與地方，及兩套系統間，疫苗數量常有嚴重落差，建議中央應儘快建構一套完整一致的登錄系統，解決系統本身的數據誤差問題。

新北市府強調，對於全台由各縣市政府施打的600萬劑疫苗，究竟如何發放？實際施打數量為何？盼三位監委一本初衷，尤其是其他同樣也無施打名冊的29萬5千劑，究竟流落何方，其他縣市又是如何處理，希能秉持如同調查新北市的同樣精神與速度，儘快公布結果，以昭公信。

(中時 )