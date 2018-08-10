鍾小平要求收回北農場地 吳音寧回擊：土地、建物是國家的！

2018年08月10日 11:36 中時 吳堂靖

北市議員鍾小平10日再度訪視第一果菜市場，要求北市府收回場地，藉以施壓吳音寧至議會備詢。（吳堂靖攝）

北農總經理吳音寧不到議會備詢，上月底吳赴財建委員會報告，被擔任召委的市議員鍾小平砲轟出門，10日鍾再度巡視第一果菜市場，直言「土地、房子、冷凍庫都是我們的，要求北市府收回！」吳音寧則當場反擊，「土地、建物是國家的，希望政府作決策時，以全民福祉為優先」現場煙硝味十足。

鍾小平表示，最近發了2次公文希望吳音寧能到議會備詢，回歸監督的原則，由於北農是特許和寡占的特許的公共事業，如果吳音寧仍然堅持不到議會備詢，那麼我們就會施壓市府，土地是我們的、房子是我們的、冷凍庫是我們的、停車場是我們的，要求市府收回北農場地，藉此造成北農壓力，讓吳到議會備詢。

對於北市議會、立法院群起圍攻，近期更使出「收回北農場地」、「修改自治條例」等殺手鐧，要求吳音寧備詢，吳音寧10日重申立場強調，土地是國家的、建物是國家的，北市府委託北農經營冷藏庫、停車場已分別有40、20多年的歷史，每年北農都有繳交使用費及租金給市府，涉及公共政策的部分，由衷希望政府在決策時，是以全民福祉為最大依據 ， 而非關注於個人。

對於到議會或是立法院備詢一事，吳音寧則重申立場，她說，法令規定的很明白，依法執行、依法辦理，是她的一貫原則。

市場處長許玄謀表示，各種的因素都在市府的考量之下，濱江第二果菜市場合約到今年11月30日，萬大第一果菜市場則是至明年12月底，目前也已收到北農申請續約的公文。

許玄謀也指出，先前曾將停車場使用費從10%調高15%，先前議會要求若要續約3年備查、6年要總檢討，現在市府正在作經營績效評核，考慮到承銷人、供應人工作狀況，不管是收回、調高使用費或是解約，將再跟議會作討論與報告。

(中時 )