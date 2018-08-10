黨產會施錦芳：救國團弄假議題 不認為多數消費者會要求退費

2018年08月10日 11:39 中時 季節

救國團被認定是國民黨附歲組織後，資產遭黨產會凍結，有消費者擔心因此前往救國團經營的運動中心要求退費，但對此黨產會發言人施錦芳10日受訪時聲稱，她不認為多數人會因為救國團被認定是附隨組織就要求退費，請救國團不要製造假議題，趕快統計需要的經費向黨產會申請。

施錦芳說救國團所有發出的短期運動券旅遊券不會受到影響，只要救國團能儘早提出，在8月8號黨產會跟救國團協商時，就有告訴救國團針對會費需要，提出一筆預估數。

施錦芳宣稱社會大眾都很喜歡運動與學習，不會因為救國團被認定為附隨組織就群起向救國團要求退費，所以她認為救國團宣稱一個月可能會有百萬消費者有退費需求的講法，是假議題，請救國團不要製造假議題。

施錦芳坦承或許有特定消費者有需要退費，但黨產會也在8月8號的協商中請救國團提出具體可行的數字，本來希望救國團10日讓黨產會知道處理，救國團說希望到13號，如今又說要到20多號，施錦芳挖苦說就不知道救國團希望讓所有人都去他們那退費，還是讓各個中心持續營運。

施錦芳表示黨產會在8月8號已經講過，救國團所有運動中心、學習中心、教育中心只要在合法情提下黨產會都會允許運作。

對記者問到如果要申請非運作經費會考慮嗎？施錦芳說黨產條例授權許可黨產會的，必須符合社會公益，8月7號認定為附隨組織以後，委員會內委員一再叮囑黨產會同仁，在主管機關認定救國團營運合法合理的前提下，要保障消費者和講師的權益，在這前提下，會做職權行使，委員會也授權8月8號到八月底這段委員沒有開的時間，希望救國團能提出他們必要的營運費用。

記者詢問現在比較大的問題是救國團難以預估要退費的人數，到時錢不夠怎麼辦？施錦芳說資訊這麼發達的社會，救國團四、五十個單，從 8月7號宣布為附隨組織到9號為止 ，有多少人來申請退費的資料 ，統計的出來吧？ 再預估周六周日可能會有加倍兩三倍的人 ，可以預估算一個數字， 而不是動輒宣稱有百萬混淆視聽。 救國團一直標榜服務社會， 如果這樣鼓動民心 ，對救國團未來營運不是好事。

施錦芳說黨產會認定救國團是附隨組織有依據，可以體會救國團內部不滿，不過 因為涉及龐大消費者員工權益 ，只要救國團趕快統計八月份還有多少錢應該給付，乃至於過去沒有付的 ， 趕快提出來， 黨產會隨時等待救國團來申請 ，他們來申請 ，只要在合法合理前提下，黨產會會盡快許可。

還有記者問到救國團的態度會影響委員會決定嗎？會因為他們不來影響嗎？施錦芳說如果法定期間沒有申報財產， 當然有相關罰則 ，黨產會要就不當取得財產調查 ，接下來會要求救國團提出財務取得來源資料， 對這56億資產， 哪些是依法取得哪些是不當分析討論， 才能認定哪些是不當的 ，辦理收歸國有工作。

(中時 )