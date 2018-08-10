女星18歲被逼露點 日領超低薪竟被要求陪睡！

2018年08月10日 11:39 中時電子報 吳品瑤

「#metoo」運動全球延燒，眾多受害女性勇敢說出被性侵、性騷擾的傷心事，其中不乏明星，如今這股風潮也蔓延至亞洲，日本《周刊FRIDAY》也成功勸服數名寫真女星、賽車女郎說出心聲，其中，年僅18歲便入行的寫真女神石川優實，便曝光被自己的經紀人軟硬兼施逼迫裸露入鏡，之後這狀況竟成常態，且還在酬勞上虧待她，僅給她一天1萬日幣(約2800台幣)，讓她相當痛苦。

今年31歲的石川優實入行已13年，18歲那年她幸運被發掘，入行第一個工作竟然是幫月刊拍寫真照，每個月都刊登她的照片，星路起始可謂相當幸運，而一開始，周刊希望展現的是優實的清純特質，大多讓她以制服美少女形象入鏡，沒想到她的經紀人某天告知她讀者反應很好，但卻要她「下次多露一點」，不然會接不到工作。

而當時18歲的石川優實懵懂無知，以為業界就是如此，透露經紀人曾嗆她長得又不可愛「不露的話接不到工作」，進而要求她穿高裸露度的泳裝進行拍攝，優實予以拒絕，沒想到經紀人竟拿菅野美穗全裸寫真為例，直呼巨星都寬衣解帶，「像妳這種咖還好意思不脫」，責備她沒有當明星的覺悟。

而石川優實首肯放寬尺度後，每次拍攝都會被要求再露一點，竟被要求露屁股，她回憶當年被逼迫時，現場眾人都當作沒看到，反倒還瀰漫一股「妳動作快點好不好」的氛圍，沒人願意伸出援手，優實接下來的作品，甚至把她不小心露點的畫面強制收錄進去，經紀人之後竟順理成章要求她每次都露點，石川優實表示，經紀人的態度彷彿她不露的話就沒有下次工作的感覺，讓她完全無法抵抗。

不僅如此，石川優實還曾經被要求陪酒、陪睡，完全是吃人夠夠，她透露當年拍攝寫真DVD，一天酬勞才1萬日幣(約台幣2800元)，跟日本打工仔的日薪差不多，據悉一般寫真女星接拍DVD酬勞約在30萬日圓(約8.4萬元台幣)左右，當時優實拍寫真花兩天時間，共拿到2萬日幣，一經比較就發現完全不符合行情，她被當成廉價勞工，但也沒辦法跟工作人員抱怨，因為會被以「常有的事情啦」來敷衍，石川優實表示，直到後來她脫離了該名經紀人，自己出來接case，收入狀況才逐漸改變，但衣服卻是穿不回去了。

(中時電子報)