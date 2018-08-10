《全台最速報》李登輝勉更上層樓？柯文哲否認

《全台最速報》李登輝勉更上層樓？柯文哲否認

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎李登輝勉更上層樓？柯文哲否認

台北市長柯文哲昨私下拜訪前總統李登輝，傳出李登輝向他抱怨蔡英文總統執政不佳，甚至鼓勵柯「更上一層樓」。對此，柯文哲今早受訪表示，本來就會不定期拜訪政壇前輩，李昨天只是開玩笑說他去大溪球場散步，遇到的年輕人都很支持他；有沒有鼓勵更上一層樓？柯說：「沒有。」

◎流感疫苗數據造假 新北市府籲中央速全面清查

監察院調查流感疫苗施打情形，發現去年全台買進600萬劑，但31萬劑卻沒有名冊，其中三重衛生所至少有1萬多劑被銷毀，並自2015年起造假疫苗數據，並據此提案糾正新北市政府、三重衛生所，對此新北市府及三重衛生所除表示虛心接受並將切實檢討，也認為監院對新北市情有獨鍾之餘，也應調查其他的95.5％，約29萬5千劑疫苗下落，秉持如同調查新北市的同樣精神與速度，儘快公布結果，以昭公信。

◎台中迎接捷運時代！林佳龍臉書直播車廂亮點

台中捷運不只是方便快速的通勤工具，也是城市觀光列車！台中市長林佳龍10日上午到G12豐樂公園站，透過臉書直播介紹站體內部及車廂設備，體驗貼心的座椅、LED到站顯示系統、可往上扳起的手拉環等嶄新設計，網友紛紛留言「台中捷運的無人駕駛第一次看到」、「這樣我就想去台中玩了！」

◎畢耀遠神父96歲生日 李進勇贈榮譽縣民證書

8月9日是虎尾若瑟醫院創院神父畢耀遠96歲生日，雲林縣長李進勇頒發榮譽縣民證書給畢神父感謝他這些年來對於雲林醫界的無私奉獻。

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！

更多新聞請看中時電子報+QRCODE
黨產會施錦芳：救國團弄假議題 … 新北》柯文哲捷運視察稱有邀約朱…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。