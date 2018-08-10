《全台最速報》李登輝勉更上層樓？柯文哲否認

2018年08月10日 11:49 中時電子報 綜合報導

◎李登輝勉更上層樓？柯文哲否認

台北市長柯文哲昨私下拜訪前總統李登輝，傳出李登輝向他抱怨蔡英文總統執政不佳，甚至鼓勵柯「更上一層樓」。對此，柯文哲今早受訪表示，本來就會不定期拜訪政壇前輩，李昨天只是開玩笑說他去大溪球場散步，遇到的年輕人都很支持他；有沒有鼓勵更上一層樓？柯說：「沒有。」

◎流感疫苗數據造假 新北市府籲中央速全面清查

監察院調查流感疫苗施打情形，發現去年全台買進600萬劑，但31萬劑卻沒有名冊，其中三重衛生所至少有1萬多劑被銷毀，並自2015年起造假疫苗數據，並據此提案糾正新北市政府、三重衛生所，對此新北市府及三重衛生所除表示虛心接受並將切實檢討，也認為監院對新北市情有獨鍾之餘，也應調查其他的95.5％，約29萬5千劑疫苗下落，秉持如同調查新北市的同樣精神與速度，儘快公布結果，以昭公信。

◎台中迎接捷運時代！林佳龍臉書直播車廂亮點

台中捷運不只是方便快速的通勤工具，也是城市觀光列車！台中市長林佳龍10日上午到G12豐樂公園站，透過臉書直播介紹站體內部及車廂設備，體驗貼心的座椅、LED到站顯示系統、可往上扳起的手拉環等嶄新設計，網友紛紛留言「台中捷運的無人駕駛第一次看到」、「這樣我就想去台中玩了！」

◎畢耀遠神父96歲生日 李進勇贈榮譽縣民證書

8月9日是虎尾若瑟醫院創院神父畢耀遠96歲生日，雲林縣長李進勇頒發榮譽縣民證書給畢神父感謝他這些年來對於雲林醫界的無私奉獻。

(中時電子報)