「完美主義」爆發！凱開18版本轟炸伙伴

凱開（左）和YUYU近日再推出新歌。（上行娛樂提供）

友善列印
中時
凱開（左）和YUYU近日再推出新歌。（上行娛樂提供）
凱開和YUYU近日再推出新歌。（上行娛樂提供）

團體「胡鬧一番」繼日前推出新歌〈NANANA〉，靠著簡單好記的洗腦歌詞及自創「勝利舞」，成功掀起風潮，近日趁勝追擊推出單曲〈再見了以後〉，唱出對逝去感情的不捨，也是YUYU首次參與作詞作曲、凱開擔任音樂製作人的作品；YUYU透露：「凱開這次大概寄來18個修正版，一直到昨晚半夜都在傳，我真的聽不出來哪裡不一樣！」

該曲MV找來新生代女演員加入，和凱開上演感情戲碼，凱開賣關子說：「MV釋出的時候就會公布女主角，一定是大家想不到的人。」對於首度擔任製作人，凱開頗有心得表示：「談戀愛總會有比較受傷的一方，這首歌其實是站在比較受傷的那一面去寫的。」

〈再見了以後〉由YUYU清澈明亮且穿透人心的歌聲開場,隨後加入凱開的RAP；YUYU透露這首歌的靈感來自於每個人在感情中遇到挫折時的無助感，一對戀人從相識相知到相愛，最終卻以分手收場的無奈，「我想像自己是站在受傷的角度去思考，失戀的時候寂寞感特別強烈」；追問歌詞描寫是否親身經歷？YUYU笑說：「這種感覺每個人都會體會過啦！」〈再見了以後〉16日數位上架。

(中時 )

金宇彬抗癌有成 網捕捉消瘦上街 P圖馬如風爆有感應 恬娃瞻仰遺容…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。