「完美主義」爆發！凱開18版本轟炸伙伴

2018年08月10日 12:08 中時 尤嬿妮

凱開（左）和YUYU近日再推出新歌。（上行娛樂提供）

凱開和YUYU近日再推出新歌。（上行娛樂提供）

團體「胡鬧一番」繼日前推出新歌〈NANANA〉，靠著簡單好記的洗腦歌詞及自創「勝利舞」，成功掀起風潮，近日趁勝追擊推出單曲〈再見了以後〉，唱出對逝去感情的不捨，也是YUYU首次參與作詞作曲、凱開擔任音樂製作人的作品；YUYU透露：「凱開這次大概寄來18個修正版，一直到昨晚半夜都在傳，我真的聽不出來哪裡不一樣！」

該曲MV找來新生代女演員加入，和凱開上演感情戲碼，凱開賣關子說：「MV釋出的時候就會公布女主角，一定是大家想不到的人。」對於首度擔任製作人，凱開頗有心得表示：「談戀愛總會有比較受傷的一方，這首歌其實是站在比較受傷的那一面去寫的。」

〈再見了以後〉由YUYU清澈明亮且穿透人心的歌聲開場,隨後加入凱開的RAP；YUYU透露這首歌的靈感來自於每個人在感情中遇到挫折時的無助感，一對戀人從相識相知到相愛，最終卻以分手收場的無奈，「我想像自己是站在受傷的角度去思考，失戀的時候寂寞感特別強烈」；追問歌詞描寫是否親身經歷？YUYU笑說：「這種感覺每個人都會體會過啦！」〈再見了以後〉16日數位上架。

(中時 )