新北》柯文哲捷運視察稱有邀約朱立倫 新北回嗆：根本未接獲！

台北市長柯文哲今（9日）上午前往新北市環狀線十四張站視察。（葉書宏攝）

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台北市長柯文哲今（9日）上午前往新北市環狀線十四張站視察。（葉書宏攝）
台北市長柯文哲今（9日）上午前往新北市環狀線十四張站視察。（葉書宏攝）

台北市長柯文哲今（9日）上午前往新北市環狀線十四張站視察，柯文哲表示，捷運工程局的品質還不錯，本來就很好，品質上沒問題。至於為何未邀請新北市長朱立倫一起視察，柯文哲表示，剛剛有問捷運工程局局長，局長表示有邀請，朱立倫是安排下周視察。新北市捷運工程局則表示，「根本未接獲邀請！」

柯文哲表示，不定期都會拜訪政壇前輩，包含前總統李登輝、陳水扁、前立法院長王金平、親民黨主席宋楚瑜、林義雄等，因為是素人從政，對過去政治沒有連結，所以有時間都會拜訪政壇前輩，昨天剛好有時間老包安排的，就是見一下李前總統。

柯文哲表示，李前總統有告訴他「現在就專心市政！該講的講，不該講的不要講。」老包（政治評論家詹錫奎）也在一旁答腔「對對對你以後不要再講兩岸一家親了！」

柯文哲表示，李前總統有特別交代，談國際局勢，在中美對抗局面下，台日的關係連結還是要做好，大概就講一些他對國際局勢的看法。。李也有談到台灣的投資量太低，討論GDP為什麼這幾年成長比較慢。

媒體追問李前總統是否有講「更上一層樓」？柯文哲回應，沒有拉！沒有講這種事，哪有講這種話，他不會這樣講。不要再提兩岸一家親不是李前總統說的，是老包說的。

至於李前總統是否有表態支持選市長，柯文哲表示，他不會這樣講，老前輩講話都很厲害的，不會這樣講。

(中時 )

《全台最速報》李登輝勉更上層樓… 硬漢對硬漢！讓館長同一句話貼92…

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