8／11淡水漁人舞台招牌重金屬之夜 重磅登場

2018年08月10日 11:54 中時電子報 綜合報導

受到樂迷期待的淡水漁人舞台招牌專場─重金屬之夜，在本周末(8/11)重磅登場，延續每年邀請不一樣金屬樂團來開唱的傳統，今年更邀請享譽國內外的重金屬名團「Nocturne Moonrise」等五組重金屬樂團，為淡水漁人舞台帶來最熱情的衝撞之夜。同時與知名啤酒商「啤酒頭」共同合作的漁人舞台限定款精釀啤酒也限量熱銷中，到淡水漁人舞台一邊體驗暗黑魅力、一邊暢飲沁涼啤酒將是絕佳夏夜選擇。

金屬五團重裝降臨漁人舞臺 樂迷齊聲搖滾衝撞

招牌重金屬之夜是淡水漁人舞台從首屆即開始舉辦的特別專場活動，每年都受到眾多金屬樂迷的期待與好評，本周邀請了五組首次在淡水漁人舞台登場的金屬樂團演出，包含了成立十年、經歷多次國際巡演的「Nocturne Moonrise」，硬派音樂團體「Zangief」、由六名來自不同樂團組合而成的純血Djent團「EnlightEN」、備受矚目的新銳金屬樂團「KARMA」以及由大安熱音社畢業生所組成的學生團「Tierce」等，現場氣氛嗨到爆，台上台下玩成一片，樂迷在現場相互衝撞、大玩Circle Pit、分紅海等橋段，隨著台上的重力樂音與主唱的嘶吼魅力盡情釋放重金屬靈魂，也是今年絕對不可錯過的重金屬盛宴，同時也讓現場其它民眾了解重金屬的文化與魅力所在！

超強卡司搖滾不間斷 最後兩週越嗨越精彩

隔日(8/12)的演出也相當精彩可期，有風格多變、在業界多年耕耘不同領域佼佼者組成的「潛規則」樂團，以及今年入圍海祭十強，以木吉他、金盃鼓打造另類民謠搖滾風的「五五身」擔綱演出，將以音樂帶給民眾最直覺的視聽饗宴。接下來8月最後一週還有人氣搖滾樂團「Boxing」、「88顆芭樂籽」等將帶來精彩演出，還未到淡水漁人舞台感受現場魅力的朋友絕對不能錯過！

淡水漁人舞台限定款精釀啤酒 清爽登場

自七月中起，淡水漁人舞台活動現場與知名精釀啤酒商「啤酒頭」合作，推出淡水漁人舞台專屬酒標啤酒，以漁人舞台專屬鰆魚造型結合船舵的酒標設計款是本次限定商品，只有在淡水漁人舞台現場才買的到！口味清爽獨特的限定款啤酒不僅消暑更具有紀念價值。夏日周末，到淡水欣賞開闊的河景與夕陽美景，不妨也來一瓶輕涼消暑的限定款啤酒吧!

「音樂、日落、啤酒、魚，就是漁人舞台的一切！」活動自即日起至8/26止，每週六、日晚間6點半到8點半，在淡水日落下準時開唱！

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【禁止酒駕 ‧ 未成年請勿飲酒】

(中時電子報)