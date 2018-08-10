8／11淡水漁人舞台招牌重金屬之夜 重磅登場

友善列印
中時電子報
綜合報導

受到樂迷期待的淡水漁人舞台招牌專場─重金屬之夜，在本周末(8/11)重磅登場，延續每年邀請不一樣金屬樂團來開唱的傳統，今年更邀請享譽國內外的重金屬名團「Nocturne Moonrise」等五組重金屬樂團，為淡水漁人舞台帶來最熱情的衝撞之夜。同時與知名啤酒商「啤酒頭」共同合作的漁人舞台限定款精釀啤酒也限量熱銷中，到淡水漁人舞台一邊體驗暗黑魅力、一邊暢飲沁涼啤酒將是絕佳夏夜選擇。

金屬五團重裝降臨漁人舞臺 樂迷齊聲搖滾衝撞

招牌重金屬之夜是淡水漁人舞台從首屆即開始舉辦的特別專場活動，每年都受到眾多金屬樂迷的期待與好評，本周邀請了五組首次在淡水漁人舞台登場的金屬樂團演出，包含了成立十年、經歷多次國際巡演的「Nocturne Moonrise」，硬派音樂團體「Zangief」、由六名來自不同樂團組合而成的純血Djent團「EnlightEN」、備受矚目的新銳金屬樂團「KARMA」以及由大安熱音社畢業生所組成的學生團「Tierce」等，現場氣氛嗨到爆，台上台下玩成一片，樂迷在現場相互衝撞、大玩Circle Pit、分紅海等橋段，隨著台上的重力樂音與主唱的嘶吼魅力盡情釋放重金屬靈魂，也是今年絕對不可錯過的重金屬盛宴，同時也讓現場其它民眾了解重金屬的文化與魅力所在！

超強卡司搖滾不間斷 最後兩週越嗨越精彩

隔日(8/12)的演出也相當精彩可期，有風格多變、在業界多年耕耘不同領域佼佼者組成的「潛規則」樂團，以及今年入圍海祭十強，以木吉他、金盃鼓打造另類民謠搖滾風的「五五身」擔綱演出，將以音樂帶給民眾最直覺的視聽饗宴。接下來8月最後一週還有人氣搖滾樂團「Boxing」、「88顆芭樂籽」等將帶來精彩演出，還未到淡水漁人舞台感受現場魅力的朋友絕對不能錯過！

淡水漁人舞台限定款精釀啤酒 清爽登場

自七月中起，淡水漁人舞台活動現場與知名精釀啤酒商「啤酒頭」合作，推出淡水漁人舞台專屬酒標啤酒，以漁人舞台專屬鰆魚造型結合船舵的酒標設計款是本次限定商品，只有在淡水漁人舞台現場才買的到！口味清爽獨特的限定款啤酒不僅消暑更具有紀念價值。夏日周末，到淡水欣賞開闊的河景與夕陽美景，不妨也來一瓶輕涼消暑的限定款啤酒吧!

「音樂、日落、啤酒、魚，就是漁人舞台的一切！」活動自即日起至8/26止，每週六、日晚間6點半到8點半，在淡水日落下準時開唱！

更多「2018淡水漁人舞台」相關訊息請上新北市觀光旅遊網或淡水漁人舞台臉書Facebook粉絲團或加入新北旅客粉絲團查詢。

新北市觀光旅遊網

淡水漁人舞台Facebook粉絲團

新北旅客Facebook粉絲團

【禁止酒駕 ‧ 未成年請勿飲酒】

(中時電子報)

歷史課綱去中化 史學教授：這是… 新莊登革熱疫情爆發 市府開出31…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。