高雄》三個臭皮匠vs.八家將 韓國瑜公佈發言人陣容

2018年08月10日 12:19 中時 楊佳穎

國民黨高雄市長參選人韓國瑜10日正式公開宣佈南北發言人，分別找來立委陳宜民、許淑華成立北部發言人團隊，並由高雄市議員參選人陳若翠擔任南部發言人。面對對手、民進黨高雄市長參選人陳其邁日前宣布發言人群「八家將」，韓國瑜則形容團隊為「3個臭皮匠對八家將」，並呼籲大家一同打一場論述、理念、純潔、高貴的選舉，讓大家刮目相看。

韓國瑜指出，發言人群中有在地的、中央的、跨區的，就是希望打破距離感、超越年齡群，並期望在未來激烈選戰中，能讓選民清晰了解團隊的政策及辯護。他強調，自己寧願乾乾淨淨輸掉這場選舉，也不要骯髒的贏，盼這場高雄市長選戰，能與陳其邁真的進行一場君子之爭，陳不設競選總部、不插旗，自己也同樣不設競選總部、不插旗，這都是好的開始。

不過，韓國瑜也說，美中不足的是「他們『電蚊拍』用得太兇，我推出什麼政策，電蚊拍就電我一下」，呼籲陳其邁陣營「好好露一手、展現一下」，給大家看看什麼叫做君子之爭的民主政治，而自己也會自我約束團隊，好好進行一場論述、理念、純潔、高貴的選舉。

韓國瑜還提到，這次沒有任何組織架構，也沒有後援會、競選總部、競選總幹事，就只有幾位發言人，不迷戀過去的組織架構，堅信好好認真論述，把想法攤在高雄鄉親面前，由高雄鄉親做最終裁判；上到總統下到里長都只是「代管」兩字，時間一到就走人，「願意支持我們，請投我一票，不認同我們的理念，就請去投對手。」

許淑華則說，韓國瑜個人特質非常明顯，過去擔任立委、在北農表現都受到肯定，也因為韓國瑜不是非常嚴肅的人，身為發言人面對選戰將用輕鬆態度，但會嚴謹看待每項政策。

話鋒一轉，許淑華指出，陳其邁陣營近期一直強調在地化、年輕化，而民黨不否認在地化經營，也從未放棄對高雄的經營，但若一個高雄市長選舉，把規格一直強調在地化，未免太過狹隘。另外，在年輕化部分，民進黨執政高雄20年，若可以給年輕人機會，早就應該提出更好的方向，而不是現才提出。

陳宜民也說，身為一名發言人，最重要的就是要對高雄及韓國瑜有了解，而過去這段時間無論身為對手、敗陣下來從旁觀察，都能看到韓國瑜真誠一面，接下來也要將候選人最真誠的一面呈現在大眾面前，「我們不會幫他掩蓋他的缺點，而是把他的優點展露，盡量讓大眾能了解他真誠一面，來對抗另外一位候選人的虛假一面。」

(中時 )