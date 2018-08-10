日擬延長公務員退休年限至65歲 但後5年薪資僅剩7成

2018年08月10日 12:24 中時 黃菁菁

日本人事院10日向國會及內閣提出意見書，建議將國家公務員的退休年齡，從60歲階段性地提高到65歲。60歲以上公務員的薪資則減至60歲以前的7成左右。日本政府希望公務員延長退休年限之後，民間企業也能跟進。

人事院的建議為，自2021年度起，60歲以上公務員的退休年限，每3年提高1歲，至2033年則調整到65歲退休。60歲以上者幾本上不再擔任管理職務，僅找不到接任人選時可以破例留任，最長留任3年。至於60歲以後減薪3成的提案，則是考慮到民間企業目前的行情。

人事院還勸告政府，將2018年度的國家公務員一般職等的月薪平均調高655日圓(0.16%)，獎金(年終獎金、全勤獎金)則調升0.05個月。若如建議的調高薪資的話，行政人員的平均年收可增加3萬多日圓(約台幣8400元)，達678萬3千日圓(約台幣189萬6500元)。人事院已連續5年勸政府調高公務員薪資，以縮短與民間企業之間的差距。

同時推出短時間上班制度，讓60歲以上的職員可依自己的體力和工作內容，選擇上班時間。日本政府預定明年在國會上提出相關法案。

厚生勞動省統計指出，採用延長退休年限的企業至2017年6月僅不滿2成。人事院提出具體的退休制度，也可促進民間普及。日本社會趨向少子高齡化，導致各行各業人手不足，為確保勞動人口，日本政府希望與民間企業一起，將退休年限調高到65歲，以解決缺人的問題。

(中時 )