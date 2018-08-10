急審新課綱去中併東亞史 唐德明：政治介入教育很可恥

2018年08月10日 12:14 旺報 潘維庭

教育部課審大會11日起將連續三天，密集審議十二年國教社會領域新課綱，而且破例首次要利用平常的上班日開會，國民黨文傳會代理主委唐德明表示，這次做法真正「急如星火」，除了要加班加點審議外，令人不解的是，既然課綱審議如此緊迫，為何國教院院長許添明，同時也是課發大會召集人、課審大會委員卻在7月31日被撤換，連學術副院長也同時去職，整個國教院只由行政副院長代理，「這種詭異的情況，很難不讓人懷疑其中是否有政治力的介入」，他並批評，「教育是百年大計，政治介入很可恥」。

唐德明指出，除了人事與審議程序的異常，課綱本身也充滿爭議。像是教學方式由編年史改為主題式，改變了過去中國史、台灣史、世界史各自獨立的分界，待審課綱只有三個分域，就是台灣、東亞及世界，這種把中國史併入東亞史，而且捨棄朝代編年史的編排方式，明顯就是政治力介入教育，民進黨企圖「去中國化」的目的昭然若揭。

他認為，這種埋藏「去中國化」目的的課綱，對於高中生學習歷史而言也是災難，因為採用主題式教學，容易讓學生在歷史脈絡與朝代時序方面混淆不清，並不適合高中生學習歷史之用。主題式研究只適合已經通盤了解歷史脈絡的學者，進一步研究特定歷史主題時所用，對於高中生來說，還是採用編年史的方式更能增加學生的歷史邏輯。

另外，唐德明提到，把中國歷史放在東亞脈絡，根本就是數典忘祖的做法。他舉例，以辛亥革命創建中華民國而言，這要如何從東亞的脈絡來解讀？如何讓學生理解滿清末年的腐化，遭致世界列強侵略的血淚歷史，革命先烈又是如何拋頭顱、灑熱血，推翻滿清建立中華民國，成為亞洲第一個民主共和國。

他認為，「年輕人如果不知道自己國家的偉大以及建國時的辛酸，當然就很難建立認同與歷史聯結，自然就讓民進黨的台獨史觀輕易滲透年輕學子，遂行民進黨『 去中國化』的政治目的。」

最後，在政治效應上，唐德明分析，民進黨一心想要「去中國化」，但在兩岸關係敏感的現在，幾次「自傷」制裁之後，課綱審議是不是又會造成「撞牆」效果，直接影響到台灣人民的權益？「民進黨雖然完全執政可以為所欲為，但在全力推動新課綱之餘，還是應該把台灣人民的權益擺在最優先的位置才對吧！」

(旺報 )