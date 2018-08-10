新莊登革熱疫情爆發 市府開出31張罰單

新北市衛生局長林奇宏以新莊區地圖說明新北市登革熱疫情狀況。（陳俊雄攝）

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新北市新莊區從7月7日起爆發出登革熱疫情後，疫情仍持續蔓延，對此新北市衛生局除權力噴消並孳清，新北市衛生局長林奇宏10日上午表示，自疫情爆發迄今已開出31張罰單，其中30張為未清除病媒蚊孳生源，1張為拒絕入戶檢查，衛生局也呼籲民眾配合孳清才能將疫情降溫。

有鑑新莊登革熱疫情從原本的瓊林里蔓延到建安里及興漢里，都是人口居住密度相當高的地區，也增加了疫情傳播風險，新北市政府除成立防疫應變中心，衛福部疾病管制署同時也緊急開辦「登革熱孳清輔導團，將在下周培訓出200位登革熱孳清專家，投入防疫作戰。

新北市衛生局長林奇宏表示，根據疫情關連追蹤狀況來看，新莊登革熱疫情應無失控之虞，市府也全力防堵要將疫情限縮在這幾個里，同時也將全力孳清塔寮坑溪周邊濕地在內的病媒蚊孳生源。

他表示，清除孳生源才能有效防治登革熱，進入家戶內如果發現孳生源，會先開勸導單並複查，如果沒有改善就會舉發；如果在出現疫情熱區的瓊林、建安及興漢三里內，是以貼公告方式請民眾自行清除孳生源，如果巡查發現孳生源就逕行舉發。

林奇宏指出，目前新北市共依違反傳染病防治法開出31張罰單，其中30張為「孳生源未清除」，1張為裁罰6萬到30萬元罰鍰的「拒絕入戶」。

(中時 )

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