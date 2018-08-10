影》進入野獸模式 荷F-35全副武裝首測戰力

2018年08月10日 12:12 中時電子報 楊幼蘭

F35 / Burner Friday! Indeed a very succesful week....loaded up the jet with external stores. Excellent performance by the 323TES team. #WWAB?#NLDOT&E#CANDO! pic.twitter.com/qrf4sS9RPP — 323 TES OPS (@pbsmaal) 2018年7月14日

荷蘭空軍最近在美國愛德華茲空軍基地（Edwards Air Force Base）首度測試全副武裝的F-35戰機，進入了密接空中支援（Close Air Support，CAS）的外掛武器「野獸」（Beast Mode），或是「炸彈卡車」（Bomb Truck）模式。

據《航空家》（Aviationist）與《商業內幕》（Business Insider）網9日報導，荷蘭323測試評估中隊（Test & Evaluation Squadron，TES）7月進行了F-35戰機的作戰測試與評估，就外掛武器進行了一連串測試。其中他們測試了導引炸彈（Guided Bomb Unit，GBU），還有AIM-9X空對空飛彈。

當F-35外掛了4枚GBU-12型500磅（約227公斤）雷射導引炸彈，還有2枚AIM-9X「響尾蛇」（Sidewinder）飛彈。

一般來說，F-35戰機為了突破敵方防線，最初著重在發揮隱形性能，躲避雷達偵測，武器會內置，而這叫做「戰爭首日」（First Day of War）模式。而在突破防線後，需要發揮戰力時，F-35戰機的武器就會外掛，這就稱為「戰爭第3日」（Third Day of War）模式。

而F-35的內置彈艙可以容納2枚AIM-9X、2枚AIM-120、4枚GBU-31與2枚GBU-31精確導引炸彈（precision-guided munitions，PGMs）。

2019年1月時，荷蘭首批F-35戰機將送到亞利桑納州路克空軍基地（Luke AFB），讓該國飛行員接受訓練。

(中時電子報)