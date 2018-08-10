不吞曲棍球？爆料不實判賠定讞 段宜康：鬼門開了該有報應

民進黨立委段宜康。（本報資料照片）

友善列印
中時電子報

(13:40新增段宜康回應)2014年縣市長選舉期間，民進黨立委段宜康替彰化縣長候選人魏明谷助選，指控曲棍球協會理事長，藍委林滄敏詐領補助款500萬元，林怒告段宜康、魏明谷，高等法院判段宜康、魏明谷須連帶賠林滄敏共100萬元，最高法院今駁回上訴，全案確定。對此段宜康回應：「問心無愧。」，更在臉書怒飆「XXX的XXX，鬼門開了該有報應吧！」

吞曲棍球！段宜康爆料不實 判賠100萬元並道歉定讞

立委段宜康2014年幫魏明谷競選彰化縣長，誣指魏的競選對手、前立委林滄敏，任中華民國曲棍球協會理事長期間，涉用假單據詐領補助款，一審判段及魏連帶賠償林30萬並登報道歉，今年1月高院改判2人須連帶賠償100萬元及登報道歉，也得移除臉書文章。

當時段宜康認為判決不合理，提出上訴，今最高法院維持二審判決，認為段、魏2人未經查證，損害林滄敏名譽，駁回上訴。據聯合報報導，判決定讞後，段宜康僅4字簡單回應，他認為自己「問心無愧」。

「真的無可奈何」段宜康今日下午臉書回應，指出他兩個案子刑事責任，一個無罪；一個不起訴；沒想到最終栽在民事庭法官手上。4年前段宜康指控以無黨籍參選彰化縣長的前台聯立委黃文玲，與國民黨籍候選人林滄敏共用藍營金主，8日遭判賠償20萬元並道歉定讞，段表示，批評黃文玲之前，還跑去彰求證，後來黃家親人也出庭説明，他質疑這樣還不算「認真查證」？

段宜康指出，林滄敏案被判刑更離譜，他表示中華民國曲棍球協會的秘書長、總教練都承認偽造單據、偽造選手簽名，侵吞數百萬公款；他說「這種運動團體的理事長不能批評？我請體育署來立法院說明，這樣不算查證？」

段宜康質疑，馬政府時期的廉政署和彰化地檢署，從未傳訊過主嫌理事長林滄敏；對於承認偽造文書。侵吞五百多萬公款的秘書長，也只罰15萬了事。而段因為指控林滄敏詐領500萬遭判刑，爆氣怒飆，「我得賠一百萬給這種人？XXX的XXX，鬼門開了該有報應吧！」

(中時電子報)

取締違規拖吊意外收獲 毒販整車… 前黑澀會美眉薔薔老爸抗議 檢方…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。