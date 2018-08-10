教團抗議退輔基金經營不善「把教師當冤大頭」

2018年08月10日 13:00 旺報 簡立欣

教育團體質疑軍公教退撫基金經營不善，累積收益率僅台股大盤收益率的一半，而今年上半年軍公教退撫經營績效的1.78%，也只有私校退撫基金3.43%的一半；「繼續下去，破產是遲早的事！」建議政府改變退撫基金運作模式，嚴加控管績效；過去20幾年的政策護盤虧損由國庫負責撥補，不能讓老師當冤大頭。

新北市教育產業工會和台北市學校教育產業工會10日舉辦記者會，要求政府不得再將退撫基金挪為護盤之用，且必須年年評估基金操作績效，汰換經營不佳團隊。全教產新北工會秘書長李曼麗表示，政府過去經營的績效只能用「經營不善、人謀不臧」來形容，民國85年到106年，退撫基金操作的累積收益率，僅台股大盤收益率的一半，被稱大牛股組合的台灣50年化報酬率也有7%。再和其他民間基金的報酬率相比更是慘不忍睹，國內差不多時間成立的基金年化報酬率，高的達12%以上，低的也有數十檔在7%以上，可是軍公教退撫基金的年化報酬率卻只有2.78%。

再和私校的退休基金來相比，今年上半年（至6月底）軍公教退休基金經營績效僅1.78%，私校退休基金已有3.43%，是軍公教退撫基金將近兩倍的績效；「私校退休基金成立不到5年半，累積報酬率已經有35%，每年平均6.5%。」

李曼麗說，根據政府自己的精算，如果基金經營每年有4%的收益，到民國138年，基金將會歸零。但是如果以7%計算，到了138年基金則還有1兆。也就是說，退撫基金的經營績效是後續基金存活、未來公教人員是否能如期領到退休金的關鍵。

她表示，政府不檢討過去退撫基金經營績效不彰，持續採用現行的經營方式，基金破產只是遲早的問題，蔡政府所謂的屆時再檢討，是不是又要再以「繳多、領少、延後退」來解決問題？那意味著現在的年輕老師退休時，也不一定能如期領到現在政府承諾的退休金。

全教產新北工會理事長黃耀南表示，全教產新北工會和北學產提出四大要求：第一，政府要將退撫基金，財團法人化，由繳費關係人組成管理會聘請專業經理人操作；政府只負責監督，不能介入操作，更嚴禁任何相關官員指示護盤；第二，每年評估績效，未達績效，團隊必須汰換；第三，要求追查過去20幾年惡意掏空退撫基金的政客、財團，及基金操作人員是否有弊端；第四，過去20幾年的政策護盤虧損，應由國庫負責撥補。

(旺報 )