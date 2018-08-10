防治登革熱 李應元：巡倒清刷一起來

2018年08月10日 13:07 中時 廖德修

防治登革熱要點提醒。（圖／環保署提供）

登革熱病媒蚊。（圖／環保署提供）

7、8月間雙北地區本土登革熱疫情升溫，環保署今（10日）召開「107年登革熱戶外孳生源清除工作交流會議」，除了讓各縣市環保局做實務經驗的交流，環保署長李應元也呼籲民眾落實「巡倒清刷」4字訣，杜絕登革熱的兩大病媒蚊，即埃及斑蚊、白線斑蚊的孳生源。

李應元表示，比起泰國、馬來西亞的3.6萬至3.7萬例，越南的1.9萬例，國內目前僅發現13例，登革熱的疫清還算輕微。但防疫如作戰，如果掉以輕心，稍不留神疫情往往迅速上升，到年底可能就會突破萬例，以往台南就有這種經驗，必須記取教訓。

登革熱防役專家、台大昆蟲系名譽教授徐爾烈說，埃及斑蚊、白線斑蚊這兩種病媒蚊南部都有，北部則為白線斑蚊。牠們主要是在白天活動，大部分在戶外，少數會進入室內。由於蚊子幼蟲孑孓的成長周期是7至10天，民眾只要每周清理兩次家戶內外的積水容器，就可杜絕病媒蚊繁殖，減低疫情傳播。

徐爾烈說，在登革熱流行期間，民眾外出最好擦防蚊液，如果在戶外停留時間長，就選擇濃度較高的製品，並增塗抹次數。目前雖只發現13例，若不加以控制，8月底很可能上升到千例，年底便會突破萬例而不易收拾。

李應元補充說，所謂「巡倒清刷」就是仔細檢查家戶內外有無積水，包括屋頂、樹洞、盛水容器等死角，再來就是把水倒掉，清除多餘瓶罐，刷洗各種容器，只要環境整理妥當，蚊子就失去生長環境。按照以往的經驗，疫情還沒發生時大家都不以為意，發生後會越來越急而亂了步調。只要先做好預防工作，嚴肅面對，大可不必慌張。

此外，與會各縣市環保局代表也進行實務經驗交流，如新北市以新莊區瓊林里之蚊媒孑孓監測結果，討論如何加強防制。台南市、高雄市則分享滅蚊、滅孑孓的經驗，以及登革熱疫期升溫時，戶內戶外隱藏性孳生源該如何清理及消毒等經驗。

(中時 )