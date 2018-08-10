憂川普不受歡迎 「她」將代替出征為期中大選搶票

川普大女兒、現任總統特別助理的伊凡卡，將成為共和黨搶攻選票的「祕密武器」。（圖/路透社）

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中時電子報

據美國《新聞週刊》（Newsweek）報導，隨著愈來愈接近美國期中選舉（Midterm Election）、不能也不願輸的川普（Donald Trump）和共和黨（Republican），似乎有意在最後衝刺關鍵，在部份的關鍵州派出祕密武器，藉此化解該州選民對川普的敵對意識，替共和黨搶下最多的國會與州長席次。這名「神秘人」不是別人，正是現任總統特助的大女兒伊凡卡（Ivanka Trump）。

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已是3個子女的母親、外貌與身形依然亮眼的伊凡卡，受歡迎程度一直比父親更高，也讓陷入拉鋸戰的共和黨看見一線曙光。事實上，這並非伊凡卡首次替父親站台拉票，總統大選期間，她就曾多次隨行各州演講、親上電視台專訪和出席造勢場合，不僅為自己營造親民形象，也努力地替父親拉抬聲望，成為川普入主白宮（White House）的重要推手之一。

擔心川普（圖右）在部份地區不受歡迎，共和黨政府將打出伊凡卡（圖左）這張「王牌」拉票。（圖/路透社）

現年36歲的伊凡卡，是川普與元配伊凡娜（Ivana Trump）的大女兒，本就讀華府喬治城大學（Georgetown University）2年、後轉入父親母校、賓州大學華頓商學院（the University of Pennsylvania）完成學業，獲得經濟學學士學位。在父親大力支持下，曾是時裝模特的伊凡卡，不僅開創個人品牌、還擔任川普集團開發與併購部門的執行副總裁。2009年與地產集團二代、猶太裔的商人傑瑞德·庫許納（Jared Kushner）結婚，夫妻二人也隨著川普一同入住白宮。

美國公共電視台（PBS）與紐約瑪麗斯特學院（Marist College）最新民調顯示，共和黨傳統鐵票倉、中西部各州和郊區選民，有高達59%的人對川普不滿、僅有36%認同；而對於共和黨的作法，則更只有18%的選民認同、另有高達7成2的選民無法接受，都讓執政的共和黨倍感壓力。川普與共和黨政府希望，藉由伊凡卡女性的角色站台，拉攏各州婦女與青年男女的支持，化解過往老態龍鍾的既定印象。

(中時電子報)

文章來源：TRUMP AIDES WANT TO USE IVANKA TO WIN OVER REPUBLICANS IN STATES WHERE PRESIDENT ISN'T POPULAR

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