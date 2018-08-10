火力全開？中市府：中火每日燃煤5萬噸已是過去式

2018年08月10日 12:47 中時 盧金足

台中市長林佳龍（右中起）、台中市環保局白智榮表示，台中市府為對抗空汙，持續提升空品監測量能。（盧金足攝）

中火100年至106年燃煤量比較圖。（圖／台中市環保局提供）

100年至106年台中市紫報天數統計圖。（圖／台中市環保局提供）

台中火力發電廠燒煤數量是否真的火力全開？引發各界關切！台中市府環保局公開2011年到2017年台中電廠的實際燃煤量，中火在2014年用煤量達到1839萬公噸，為建置10部燃煤機組的最高峰，2015年台中市長林佳龍上任後，用煤數量逐年降低，中火每天燃煤5萬噸已是不可能再發生的過去式，由統計數字顯示，2014年才是中火火力全開的一年。

台中市環保局在市議會第8次定期大會的專案報告「台中火力發電廠2014年火力全開情形」，以一張圖表由數據來說話，台中火力發電廠從1991年至1997年間陸續啟用1號至8號燃煤機組，2001年前市府擴增9號與10號燃煤機組，並在2006年至2007年間啟用9號與10號燃煤機組，使中火成為當時全世界最大的燃煤火力發電廠。

環保局指出，中火設廠後到2014年為止，操作許可證歷經55次換照、展延等程序，調查歷任縣市首長對於生煤許可用量均未提出具體的減量措施。直至2015年，台中市政府率先全國制訂降載機制、2016年公布《生煤管制自治條例》、2017年大砍中火生煤許可量500萬噸、2018年制訂中火第三次加嚴標準，用各種管制方式，減少中火對環境的汙染。

台中市府強調，從2018年1至6月中火的生煤使用量785.91萬噸來看，用煤量已比去年上半年減少122萬噸，創下歷史紀錄；此外，大砍生煤許可量500萬噸後，外界熱議「中火每天燒5萬噸生煤已是過去式」，以全年用煤量上限1600萬噸來估算，台中火力發電廠平均每天只能燃燒4.3萬噸生煤。

從汙染方面來看，2011年至2018年的細懸浮微粒(PM2.5)及紫爆天數，PM2.5高峰落在2013年的240微克，其次是2014年的196微克，其餘為2011年191微克、2012年185微克。2011年至2014年的紫爆天數分別為2011年112天、2012年88天、2013年104天、2014年87天，數字顯示，2011年至2014年的空氣品質汙染相對嚴重，相較2017年台中的紫爆天數已大幅降至24天。

環保局長白智榮強調，台中市長林佳龍2015年就任以來，推動各項創新空汙防制策略，包括要求中火、中龍鋼鐵、正隆紙廠等大型汙染源管制改善，依據行政院環保署空品監測數據，台中市2017年PM2.5平均值大幅改善至20.2微克，優於全國平均值20.5微克，改善率11.4％全國居冠。

白智榮表示，未來將持續落實各項汙染減量及管制措施，加速改善空氣品質，早日達成國家空氣品質標準15微克的目標，提升中部空品區的空氣品質。

(中時 )