海科館啟動館島聯盟 一次暢遊享優惠

2018年08月10日 13:02 中時 李怡萱

好萊塢有復仇者聯盟，基隆有館島聯盟！海洋科技博物館9日舉辦「館島之戀 山海樂遊趣」館際合作記者會，宣布啟動新北黃金博物館、陽明海洋文化藝術館以及和平島公園，分別進行的館際票券優惠合作，讓遊客能夠玩遍3館1公園。

海科館為鼓勵民眾搭乘大眾交通工具出遊，目前也與客運業者合作，推出搭車遊海科館享優惠活動，並引進知名餐飲與紀念品業者進駐，讓遊客能有更多元的消費選擇。

海科館攜手位在金瓜石的黃金博物館、陽明海洋文化藝術館以及最近重新開幕的和平島公園，合作推出票券優惠方案，讓遊客能夠不只是蜻蜓點水的地點遊玩，而是能夠以不限同一天的方式，多次造訪合作的博物館以及景點，提高遊客流動的頻率。

未來遊客只要憑海科館、黃金博物館與陽明海洋文化藝術館門票，至館際合作場館購票都可享有票價優惠，也可用最優惠的價格購買海科館與和平島公園的聯合套票。

聯盟上路後，海科館本周末已安排許多活動，包括暑假重頭戲「8/11-8/12夏日潮藝集」，除了親子市集，還邀請到MOMO台的姐姐、知名兒童舞團熱舞、泡泡秀、扯鈴達人與阿凡達驚奇魔術演出。

另外，八斗子漁港也有潮漁村造街轉扭蛋活動，主題館五樓水產廳外更推出了與雲林科技大學合作的「魷來游趣」成果特展，以擁有季節性限定特色的基隆鎖管季為主題，展出富含頭足類知識的文創社季商品，內容精彩可期。

(中時 )