流感疫苗數據造假 監委提案糾正

2018年08月10日 12:42 中時 鄭舲

政府近年來逐年擴大公費流感疫苗施打對象，盼提升疫苗施打全人口涵蓋率，但經監委調查發現，新北市三重區衛生所至少從2015年起就開始浮報、私自銷毀流感疫苗，數據嚴重造假，但新北市衛生局卻未及時察覺改正。同時，疾管署開發的流感疫苗資訊系統（IVIS）也未妥善規劃防弊機制，監察委員張武修、王幼玲、蔡崇義因此提案糾正新北市政府、新北衛生局、三重衛生所、衛福部及疾管署。

張武修表示，今年1月新北市衛生局據三重衛生所主任提供錄音檔，得知有浮報數據及私自銷毀疫苗情形，經清查發現三重衛生所流感疫苗數據落差達1萬6000劑。但新北衛生局不僅未全面澈查，還延遲1個多月才訪談少部分承辦人員，且新北衛生局也未通報疾管署，直到今年4月疾管署才被動得知相關情形。

張武修說，新北衛生局對於三重衛生所至少從2015年起就造假疫苗數據，不但事前毫無所悉，今年掌握不法事證後，只抽查三重衛生所2010年及板橋、貢寮等2017年單年份施打紀錄，抽查比率僅0.94%，而且一再指稱三重衛生所造假僅屬偶發事件，明顯有敷衍草率、未盡調查事宜及隱匿未報等違失。

張武修也指出，疾管署以IVIS登載數量作為全國流感疫苗接種率的計算依據，卻未建立事前複核、防弊機制，任由業務承辦人全權處理，導致IVIS數據有造假機會。根據疾管署比對資料發現，2017年10月1日到2018年2月28日全國370家衛生所IVIS接種量共144萬750劑，但實際接種紀錄只有113萬1767劑，IVIS多出近31萬劑，估計價值7千萬到8千萬，且近9成衛生所都有浮報情形，更顯IVIS防弊機制不足。

蔡崇義提及，全國近半數流感疫苗都是地方衛生所協助施打完成，顯見地方衛生所的重要性及貢獻，但衛福部從2016年起擴大公費流感疫苗接種對象，將流感疫苗接種量從300萬劑倍增為600萬劑前，卻沒有補足地方衛生所施打人力及規劃詳細配套，導致「血汗衛生所」情形發生，衛福部與疾管署也應針對此問題積極檢討改善。

(中時 )