公開女主播大尺度裸照 前男友判刑6月

2018年08月10日 13:13 中時 陳淑芬

王姓男子與黃姓女直播主分手，要討回餽贈財物未果，恐嚇將散布黃女裸露私密照，黃女不予回應，他直接將私密照片PO上黃女直播平台，並留言「當了婊子還要立牌坊」等侮辱言語，當時有4000、5000人觀看，黃女原想好聚好散，但後因受不了想自殺而提告。台中地院依恐嚇危害安全等罪判王男徒刑6月，得易科罰金，全案仍可上訴。

判決書指出，住在台中市的王男，白天擔任派遣工、晚上開計程車，與黃姓女直播主原本是情侶，他在兩人分手後，要求歸還所贈送財物，未獲回應。他在106年2月至4月間數次以通訊軟體傳訊給黃女，指稱「影片有大概160部，照片快3000張」，「被傳一封上u2你就別怨我保管不當」，「為了出口氣我什麼代價我都會去做」、「東西妳可以隨時拿回，但必須要拿我買那些垃圾來換回，這樣很公平」等語，恐嚇若黃女不歸還餽贈財物，將散布私密照片及影片。

王男在106年4月29日及30日住處，以手機登入黃女直播平台，並接續PO出黃女裸露照到頁面供閱覽，包括有張開雙腿裸露下體、雙乳等畫面，臉部及私密部位均打馬賽克，並以暱稱「待會見之人不要臉天下無」、「既然花錢還要讓綠茶婊囂張！」等語公然侮辱。

黃女於106年5月19日提出妨害名譽、妨害風化等告訴。王男在偵訊及法院審理時均坦承犯行不諱，並當庭向黃女道歉，但並未達成和解。

黃女指出，她一開始就想要好聚好散，所以一直沒有提告，但是，後來受不了想要自殺，才去提告，王男說沒有要傷害她的意思，但他的行為都在傷害她，她沒有辦法接受他的道歉。

(中時 )