公開女主播大尺度裸照 前男友判刑6月

(示意圖/達志影像)

友善列印
中時

王姓男子與黃姓女直播主分手，要討回餽贈財物未果，恐嚇將散布黃女裸露私密照，黃女不予回應，他直接將私密照片PO上黃女直播平台，並留言「當了婊子還要立牌坊」等侮辱言語，當時有4000、5000人觀看，黃女原想好聚好散，但後因受不了想自殺而提告。台中地院依恐嚇危害安全等罪判王男徒刑6月，得易科罰金，全案仍可上訴。

判決書指出，住在台中市的王男，白天擔任派遣工、晚上開計程車，與黃姓女直播主原本是情侶，他在兩人分手後，要求歸還所贈送財物，未獲回應。他在106年2月至4月間數次以通訊軟體傳訊給黃女，指稱「影片有大概160部，照片快3000張」，「被傳一封上u2你就別怨我保管不當」，「為了出口氣我什麼代價我都會去做」、「東西妳可以隨時拿回，但必須要拿我買那些垃圾來換回，這樣很公平」等語，恐嚇若黃女不歸還餽贈財物，將散布私密照片及影片。

王男在106年4月29日及30日住處，以手機登入黃女直播平台，並接續PO出黃女裸露照到頁面供閱覽，包括有張開雙腿裸露下體、雙乳等畫面，臉部及私密部位均打馬賽克，並以暱稱「待會見之人不要臉天下無」、「既然花錢還要讓綠茶婊囂張！」等語公然侮辱。

黃女於106年5月19日提出妨害名譽、妨害風化等告訴。王男在偵訊及法院審理時均坦承犯行不諱，並當庭向黃女道歉，但並未達成和解。

黃女指出，她一開始就想要好聚好散，所以一直沒有提告，但是，後來受不了想要自殺，才去提告，王男說沒有要傷害她的意思，但他的行為都在傷害她，她沒有辦法接受他的道歉。

(中時 )

棗農：台灣沒種植枸杞子 有機枸… 百元偽鈔流入北屯市場 似用噴墨…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。