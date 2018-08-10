關節炎患者失明 原因竟是合併葡萄膜炎

林口長庚醫院視網膜科主任黃奕修 林周義／攝影

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中時
林周義

罹患關節炎多年的黃小姐，轉診至眼科時，一隻眼已近乎失明，後經治療才保住左眼視力。長庚醫院的研究發現，許多風濕疾病都與葡萄膜炎有關，其中最難被察覺的，是小兒原發性關節炎的合併症狀，患者症狀不明顯，易延誤就醫，甚至造成失明。

這項研究收集了長庚醫院2009至2014年間，轉診至葡萄膜炎科患者的資料。研究發現，最常與葡萄膜炎合併的發炎包括僵直性脊椎炎、Belchet白塞氏病、類肉瘤病、乾癬和小兒原發性關節炎。林口長庚醫院視網膜科主任黃奕修表示，患者會表現出眼睛發紅、痛、飛蚊、暗影、視力下降等問題。

令醫師最擔心的，莫過於小兒原發性關節炎合併葡萄膜炎的患者，儘管眼睛發炎得嚴重，但表面上看起來卻完全不紅。因此黃奕修表示，「爸媽完全不知道，小孩子也不太會表達自己的問題」，延誤就診導致葡萄膜炎惡化，甚至失明，黃小姐就是其中一個案例。

黃小姐表示，小時候關節痛得常坐在椅子上，一動也不動。輾轉多年後至眼科門診，其中一眼已近乎失明。後經黃奕修醫師與風濕免疫科醫師的合作，以生物製劑抑制了眼疾的惡化，可惜失明的眼睛無法恢復。

黃奕修表示，長庚醫院視網膜科目前與兒童風濕過敏免疫科葉國偉主任合作，採用國際標準，依照抽血的陰陽性、發病年齡、發病時間，判斷危險度後持續追蹤病患。為避免延誤就醫，林口長庚醫院眼科部主任吳為吉也呼籲，孩童三歲時就應做視力檢查，醫院也備有新生兒眼睛檢查的項目，有助疾病儘早治療。

(中時 )

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