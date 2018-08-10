P圖馬如風爆有感應 恬娃瞻仰遺容「保佑我有戲演」

恬娃P圖馬如風，透露自從貼出照片後有所感應，直呼馬如風希望她代替自己做善事。(取材自中時資料照片、范月娟臉書)

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中時電子報

資深男星馬如風上月到南投探訪弟弟及朋友時，因心臟病發猝逝，享壽65歲，他在影壇耕耘38年，拍攝作品無數，如今與世長辭，讓眾多合作過的夥伴與星友們感到悲憾不捨，昨天馬如風告別式在基隆殯儀館舉行，赫見先前把馬如風影像合成長輩圖惹出風波的恬娃到場悼念，還跟著瞻仰遺容，甚至透露有感應到馬如風要她代替做善事的遺願。

恬娃昨前往基隆參加馬如風告別式，一路在臉書po文實況轉播，表示帶了一名馬如風的鐵粉一同前往，直呼自己也是馬如風的家人，一路止不住眼淚，甚至在馬如風告別式上家屬答禮時，也站起來跟著向來賓鞠躬，據《三立新聞網》報導，恬娃表示自從在臉書po出馬如風同框P圖，並寫下：「連您的份一起打拼」後，她就一直感應到對方要她代替做善事，之後她又在臉書po文，表示有把此事告知馬如風老婆，說：「我們一起做善事」，得到馬嫂親口回應說好，讓恬娃相當感動，也透露馬嫂至今心情尚未平復，兩人都有止不住的悲傷眼淚。而恬娃曾曝跟馬如風合作過連續劇《梧桐夜雨》，自認跟他交情很好，稱對方是「麻吉」，除了貼出P圖表示感應對方想做善事的遺願外，恬娃也貼出發給記者的訊息，上頭寫道：「希望馬如風做神，保佑我有戲演」，她更表示只要有通告，就捐出百分之30的通告費，以自己跟馬如風的名義捐出。

(中時電子報)

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