父母曾是高官！ 高學歷富婆擁2億 竟愛撿破爛

紐約一名女子經常駕著一輛破舊汽車四處撿拾廢棄的飲料罐和瓶子，沒想到卻是富婆。(圖/達志影像)

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中時電子報

紐約一名女子經常駕著一輛破舊汽車四處撿拾廢棄的飲料罐和瓶子，不知情的人以為她是困苦拾荒者靠資源回收維生，但知情人士爆料，她原來出身富裕官員家庭，不但擁有碩士高學歷受過良好教育，並且坐擁800多萬元(約台幣2億4千萬)房產。

麗莎‧費科斯基(Lisa Fiekowski)駕著二十多年本田Camry轎車，到處收集垃圾並推在車上，經常惹得社區住戶非議，不過當地人並不知道，這位看似窮苦的婦人，其實擁有芝加哥大學工商管理碩士學位更擁有多處房產，是個不折不扣的富婆。費科斯基的父母曾是華府高級經濟學者，父親是財政部稅務分析辦公室的經濟主管，母親周遊全世界，為勞工部談判貿易協議。

他說母親是一名全球外交官，是貿易代表。她認識(前國務卿)賴斯(Condoleezza Rice)。她的丈夫是紐約市公務員，年薪18萬元。(約台幣600萬元)

10年前，她有了收集飲料罐的「壞嗜好」。她強調，「我是個不依慣例的人，紐約過去時常接受行為怪異的人，但如今卻絕不容許，我認為這是令人傷事。」費科斯基表示雖然這這不是高收入行業，每天撿拾幾小時，只賺到20至30元，但這樣讓她保持健康。雖然家人認為這是令人厭惡的工作，但我認為很有趣。

(中時電子報)

文章來源：Brooklyn Can Collector Reportedly Owns More Than $8M in NYC Real Estate

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