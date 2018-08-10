中市西屯區新增iBike站 5分鐘到秋紅谷公園

台中市議員陳淑華（右）、西屯區惠來里長廖慶麟爭取交通局增置iBike租賃站，位在台中市警察局第6分局、惠來停車場旁的iBike已完成啟用。（盧金足攝）

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從惠來停車場旁的iBike騎乘上路，5分鐘內可到秋紅谷或百貨商圈。（盧金足攝）
從惠來停車場旁騎iBike出發，快速到達台中國家歌劇院。（盧金足攝）

民眾到台中市西屯區惠來停車場停車後，轉乘的交通工具增加新選擇！台中市議員陳淑華、惠來里長廖慶麟等人成功爭取建置iBike站，到市府洽公、轉乘、休閒、逛街、工作的民眾更方便，也提供上班族減少使用私有車輛，從生活中響應低碳。台中市府表示，iBike遍布29區 「自行車369」計畫暑假可望達標

台中市警察局第6分局、惠來停車場旁的iBike剛建置上路，陳淑華力推從市政路端騎iBike，快速到達國家歌劇院，5分鐘內可到秋紅谷或百貨商圈，10分鐘內可到達市政府洽辦公務，非常方便、多元。

交通局完成台中市第298站公共自行車啟用後，iBike租賃站從2014年的21站增至目前298站，全市29區「全壘打」均有設站，累計租借逾1800萬人次，平均每日2.2萬人次使用。

交通局長王義川表示，iBike兼具交通與休閒功能，站點不但考量通勤、通學等交通需求，也會配合觀光發展，交通局將加速新增租賃站點，讓「自行車369」計畫在今年暑假達標。

陳淑華說，惠來停車場iBike站，在市政路邊，是新市政中心南側，緊臨國家歌劇院，而且上班族群眾多，是一站多元服務的站點，除了是公共運輸的轉運功能，該站點附近很多公家機關、辦公大樓林立，可以為民眾洽公提供最好的服務。

惠來里長廖慶麟表示，台中市警察局第六分局、惠來停車場周邊對公共自行車需求非常強，市府能回應民眾的需求，設站點提供服務，地方福。

台中iBike建置從2014年7月起推動，前市府時期僅以台灣大道為主軸，在市府及西屯區設置；交通局指出，台中市長林佳龍上任後，由市中心向外延伸至原縣區，以大眾運輸場站

、公園、學校、公家機關等人潮聚集地增加站點。

交通局「自行車369」計畫，以全市300個iBike租賃站、600公里自行車道、9000輛iBike為目標，自行車道已在去年達標，租賃站及自行車數輛今年暑假同步達標。

(中時 )

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