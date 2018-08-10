警專實習生結訓 分局長分享經驗傳承

2018年08月10日 13:20 中時 呂筱蟬

每年寒、暑假期間，是警專學生分發到各縣市警察分局實習的季節，今年平鎮警分局實習警專學生計有28男9女共37人，分派到第一線的派出所跟著學長姊一對一實習，過程中實習生學習到了各項案件處置流程及交通事故處理，以及在現今民意高漲的時代如何與民眾面對面溝通，1個半月下來，學生們都說「雖然辛苦，但更有挑戰性」。

平鎮警分局分局長黃炳訓表示，37名警專實習生在1個半月前來分局報到時，為了關懷警專學生的學習、起居情形，已特別要求分局各級幹部及外勤所長，加強慰勉及關懷警專學生，立即解決學生的問題與需求，讓參訓的學生感受到大家庭的溫暖，不會無助徬徨。

10日上午，37名警專學生已實習期滿準備返回學校，分局長黃炳訓特別邀請該批學生進行茶敘，並以34年的警察工作經驗，傳承回贈實習學生，分局長黃炳訓強調，從事警察工作除了守法、依法、自律及勇敢面對問題外，最重要的就是要對的起「良心」！應本著苦民所苦、疾民所疾及發揮以服務為導向理念，積極為民服務，讓民眾感受到警察用心。

黃炳訓最後亦期勉警專學生要從實務中學習，累積自身經驗與技巧，提升專業知識，務使理論與實務結合，學術與技能並重，並希望警專學生們畢業後能迅速勝任工作，發揮學用合一，同心協力守護公平正義，為治安工作貢獻心力。

(中時 )