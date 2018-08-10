全台廢棄物四竄的真相 掩埋場不足的困境

2018年08月10日 13:11 中時電子報 綜合報導

隨著中國「禁廢令」的發佈，世界各國的垃圾大戰儼然已揭開序幕，現在各國回收廠無法消化龐大的垃圾量，許多垃圾只能花錢掩埋或是焚化，也讓各國當地資源回收成本暴增。垃圾問題是世界各國都得面臨的問題，有些國家垃圾產量居高不下卻沒有嚴重垃圾問題，有些國家地狹人稠垃圾問題隨處可見，到底為何會有如此差異？明明該是人人稱羨的寶島，處理垃圾技術也名揚國際，但台灣廢棄物問題卻始終高居不下的主因到底為何？

全球陷入垃圾恐慌，台灣也難逃廢棄物問題

聯合國的報告指出，人類每年製造90億噸塑膠，僅有9%被回收，大部分的塑膠及無法被業者回收的回收物，全進了焚化爐燒成渣，最後進了垃圾、掩埋場或四散在生活環境，造成汙染。台灣雖然擴大限塑政策，但你可曉得，限塑政策規範下的垃圾，其實只佔了台灣總體垃圾量的30%，其餘的70%是事業廢棄物，鮮少人知道卻是問題的所在，且有逐年暴增的趨勢。

全台廢棄物無處去，偷倒問題層出不窮

就在上個月，南部一處上市公司千興違法在廠區內埋下高達1.4萬噸的金屬廢棄物，以至國有地不斷發現被非法棄置的重金屬、戴奧辛廢棄物，光在高雄就有7處國有地，而全國累計非法廢棄物清理費更超過11億元…這些新聞每天不間斷的在媒體上重覆的播送，是否讓人開始有了一絲警覺?但真正可怕的是，我們根本不知道真實的狀況究竟還多少沒有被報導出來，難道只能無助的看著新聞嘆氣嗎?其實當局與環保團體，也是日夜的為了這個問題焦頭爛額，也提出了非常多的政策與做法，但廢棄物每分每秒都不會停下產生的腳步，再好的政策，也必須能因應如此急迫的時局，終究我們還是要面對，再怎麼樣減量，廢棄物始終會產生。

終端處理設施不足，最終去化成最大關鍵

廢棄物氾濫最大的關鍵，在於整體量大又無合法最終去處，絕大部分的人都直覺認為，垃圾送進焚化爐焚燒處理就好了，但鮮為人知的是，焚燒後的飛灰以及底渣，就跟被偷倒的事業廢棄物一樣，已經是不能再焚化處理的狀態，源頭減量或再製成產品使用的確是解決方式之一，但緩不濟急且仍然無法完全解決的狀況下，讓廢棄物有合法的最終去處，已成為首要之務。綜觀現在台灣的掩埋場已經面臨極度不足的狀況，資料顯示，全台共有378個垃圾掩埋場，總容量約3000多萬立方公尺，但是目前只有68處營運中，剩餘容量剩下不到12％，而大台北、桃園地區更是不到5％，估計三年內，全台掩埋場即將達到飽和，勢必需要尋求解決方法。

環保集團橫行霸道，民意落為廢棄物助攻手

放眼全球，舉凡各先進國家，至今仍將掩埋場做為處理廢棄物最經濟、有效的手段，然而掩埋場屬於鄰避性設施，設置過程當然必須經過主管機關的環境評估及地方民眾的同意，然而近年來許多的重要建設或環保設施，都能看到一群熟面孔，不論在什麼類型的開發案，你總會見到這群人高舉抗議的牌子，用激烈的推擠與反覆的提告，將每一個開發案都阻擋下來，日前有一場環境教育論壇中，師大環境教育研究所葉欣誠教授便提出了一個概念：『在源頭減量、做好循環經濟的前提下，仍有少數的事業廢棄物，必須透過一個安定條件的掩埋場處理，這樣的鄰避設施不是不要，而是要思考該如何處理它，要從過去以忍耐面對的概念轉為包容，包容並非傳統的忍耐概念，而是要【相互接受彼此存在，無條件尊重且不預設立場】。」反對掩埋場設置的人，往往總是先預設＂掩埋場將會破壞環境＂的立場而不顧一切抗議，但事實上，要如何讓業者依法處理廢棄物，依法取締不法業者，形成保護環境的良性循環，才該是真正被重視的議題。

往正確的方向，政策、配套措施不可少

台灣的循環經濟剛開起步，眼觀目前的循環再生技術仍追趕不上廢棄物產生的速度，轉眼之間不可能就達到零廢棄。整體來說，這個缺口仍需要掩埋場作為去化設施當為輔助，盡其減少過度期對環境所帶來的負荷。但在現實層面上，扮演廢棄物重要處理設施的掩埋場，時常導致許多人誤解並抗議。良好的經濟發展、舒適的生活，就無法避免會產生廢棄物，既然會產生就需要對應的處理設施；台灣不是沒有解決廢棄物的方法，而是時常在溝通和觀念上的隔閡，造成環團及居民反對，導致處理設施建設延宕，在愛護環境的口號下，其實也導致廢棄物處理不及和棄置濫倒的猖獗。

偏鄉濫倒問題連連 居民有苦難言

偷倒濫埋問題在新聞報導中時有所聞，在南部高雄內門地區，由於地處偏遠，常常就有許多來路不明的廢棄物倒進山谷或農田中，里民束手無策，許多無人看管的農田被這些廢棄物一倒，汙染更是嚴重，以內門的瑞山里為例，其產業道路旁，常發現有人傾倒廢鐵桶、建築廢料，里長表示這情況防不勝防，每次號召里民自主清理，小至垃圾，大致工廠廢料，時不時就又發現被人偷倒。

期待專業合法管理，垃圾不再堆家門前

內門馬頭山近幾年，也因為設立掩埋場的問題爭議不斷，當地的掩埋場監督委員會提到：『對外人來說，不會有人覺得家旁邊蓋掩埋場是好事，更有很多環保團體在這幾年爭吵不休，希望阻止掩埋場的設置。但對真正居住在這裡的民眾而已，與其開門就見到垃圾，聞到惡臭，還不如一個合格有管理的掩埋場進來管理得好，台灣已經有很多的案例，掩埋場復育後變成青山綠水生態公園，為了下一代眼光應該要看得更長遠。

集中管理才能保護環境，高端處理早已無臭無味

即便濫倒問題嚴重，凸顯廢棄物處理設施嚴重不足，仍有許多人士觀念仍停留在過往設施髒亂的舊印象，不問是非對錯為反對而反對，卻不知近年來廢棄物處理技術早已大幅進步，合格合法的掩埋場已經能做到減少污染改善環境的功能，甚至復育後能改造成具備觀光與休憩功能兼具的生態公園或再生能源設備，將土地利用價值再延續。然而，反對者總以各種非法污染案例，認為掩埋場將破壞土地生態，但實際上此舉卻扼殺了合法掩埋場的建立，反倒間接成為廢棄物偷倒盜埋者的助長者。

追求環保與經濟發展應相輔相成

保護生態環境與經濟發展之間應是互促共進關係，廢棄物爆增也是因為經濟發展不斷的提昇而導致，若打著保護環境的口號，卻又提不出任何有效無害的應對方式，解決現存的廢棄物危機，「既要馬兒好又要馬兒不吃草」的邏輯只會讓問題日益嚴重。

(中時電子報)