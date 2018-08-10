網購平台違法販售醫療器材 最高可罰200萬

2018年08月10日 13:33 中時 李宜秦

消基會監察人黃鈺生說，這次調查發現違規情況嚴重，許多醫療器材都沒有依法標示完整。 圖／消基會提供。

網路發達，越來越多人倚靠網路購物，但在網路通路販售醫療器材有一定門檻，須註明醫療器材許可證號與藥商許可執照，若個人在網上拍賣醫療器材會違反《藥事法》的規定，可處3到200萬元的罰鍰。消基會隨機抽查10大拍賣與網購平台，發現皆有違法販售醫療器材的情況，消費者若購買來路不明的醫療器材，恐對身體健康有害，且也求償無門。

因醫療器材安全顧慮多，衛福部對在網路販售有嚴格規定，到106年第4次開放共18類器材可於網路販賣，包括洗鼻器、酒精棉片、口罩、隱形眼鏡清潔液等，但業者須領有藥商許可證照，且有實體店面，還需要在網頁上介紹醫療器材內容，標明醫療器材許可證號，個人若是隨意販賣可依《藥事法》處以3到200萬元的罰鍰。

消基會檢查5大拍賣平台、5大網購平台，發現拍賣平台上違法販售情況嚴重，其中以「醫療口罩」與「嬰兒吸鼻器」違規情形最為氾濫，「旋轉拍賣」與「露天賣場」則是出現最多違法狀況的拍賣平台。

消基會表示，拍賣平台商家標榜醫療功效與特殊專利，卻未標明完整相關證照資訊。拍賣平台未嚴格把關審核賣家身份是否合法，可謂助長醫療器材違規販售。

而網購平台上也仍有少數品項無合法標示，有些僅標示醫療器材許可證，有些是器材證號與藥商證照都沒有清楚標示。消基會發現平台上賣家有規避法規之虞，部分賣家會在簡介寫上「依法不得宣稱療效，商品詳情可私訊賣家」，或只標明產品的醫療器材製造字號。

消基會監察人黃鈺生說，這次調查發現違規情況嚴重，許多醫療器材都沒有依法標示完整，例如隱形眼鏡違法在網路販賣、衛生棉條沒有標示醫療器材許可證、吸鼻器無標示藥商許可執照等。

消基會認為主管機關應研擬對策，加強偵查維持消費秩序，平台業者應在網路首頁載明不得上架販售之產品，同時呼籲消費者應至合法商店購買醫療器材，否則可能傷害健康、求償無門。

(中時 )