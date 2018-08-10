林冠華身亡3周年 反課綱那群同志誰還記得他？

2018年08月10日 13:45 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

課綱審議大會明日登場，當年林冠華疑為反課綱而選擇自殺，如今3年過去了，當年同伴或其他人記得他嗎？公民1495行動聯盟昨(9)日臉書貼文表示，他頭八吃熱炒的3周年，當年那群反課綱的屁孩和幕後黑手各奔前程，各個吃香喝辣或穿梭於兩岸，或享受國外人生，唯獨林冠華人生停格，僅剩一座冰冷的紀念碑。

公民1495行動聯盟昨日在粉絲頁貼文指出，「林冠華的頭八吃熱炒的三週年紀念日。當年的反課綱那群小屁孩和幕後黑手如今個個有辦法，穿梭兩岸吃香喝辣又或投入學生事務，還有旅居國外享受人生，除了倒楣的林冠華，今天不但沒人記得他，人生就停格在三年前只剩下一座冰冷的搞笑紀念碑」。

該聯盟貼出一張圖，細數當年反課綱同志的各自現況。除了自殺身亡的林冠華，留下悲痛給他的母親外，其他4人的人生繼續往前走。朱震目前活躍於兩岸青年交流，對於中國二字已有新解；王品蓁剛在中央大學學生會會長選舉中落選；林致宇如願以償進入蔡政府的課審大會普高分組委員；洪瑞璞現在旅居海外，享受幸福的人生，閒來寫文罵罵中華民國。

圖中文案還提到，「反課綱3年鬧劇過去了，大家的人生都繼續向前邁進，除了倒楣的大林」。有網友說，沒看見那群同志發文悼念林冠華，反倒是公民1495行動聯盟還記得他，這樣的結果實在有夠諷刺。

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(中時電子報)