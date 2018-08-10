查蔡錦賢參選資格 陳師孟糾正內政部

2018年08月10日 13:45 中時 鄭舲

新北市議員蔡錦賢1998年間犯預備賄選罪，經法院判處有期徒刑確定後逃匿，待行刑權消滅後回台兩度參選新北市議員，引發社會輿論。監察委員陳師孟、蔡崇義今舉行記者會指出，內政部怠於修正《選罷法》，讓蔡錦賢得以鑽法律漏洞而具候選人資格，有行政怠惰違失，因此提案糾正內政部。

陳師孟表示，蔡錦賢1998年犯預備賄選罪遭判刑確定後就逃往大陸，直到行刑權因時效消滅不得再執行刑罰後回國。2010年蔡錦賢發函給中選會詢問自己是否有參選資格，衍生選罷法第26條「尚未執行或執行未畢」疑義。而中選會在函詢法務部未獲明確結論後，認為有法律適用疑義且有修法必要，卻未會商內政部意見，就決議「不因不得再執行刑罰而認不得登記為候選人」，同意其參選資格，程序上不夠審慎周延。

陳師孟指出，內政部早在2010年針對中選會提出選罷法第26條修法建議案就回覆「將於日後修法納入研議」，卻一再拖延修法進度，以「須通盤檢討研議」等理由擱置，直到去年立法院內政委員會初審通過立委蔡易餘提案，內政部才在今年提出再修正條文，將「行刑權罹於時效消滅而未執行」列為候選人消極資格。

陳師孟說，從2010年內政部函復中選會將研議修正選罷法第26條後，歷經8年、8次修法，都未處理相關爭議，使犯了預備行賄罪的人得以鑽法律漏洞而具有候選人資格，有違公平正義原則。

陳師孟表示，年底選舉即將到來，在選罷法完成修法前，希望中選會審慎斟酌現行行政解釋的妥適性，依據法律審定候選人資格，蔡錦賢若再申請參選，應加以杜絕。蔡崇義則指出，法務部解釋已經很清楚，時效消滅不代表執行完畢，但法律應該更明確，期望9月立法院開議後能儘速完成修法，防堵法律漏洞。

(中時 )