美食展今登場　5大展區飽口福

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2018台灣美食展今（10）起至13日，在台北世貿一館隆重登場，打造5大展區、21個主題館，祭出超低優惠飯店餐券、住宿券，還有伴手禮等好康，力邀國內外遊客一起朝聖，也有許多業者藉機推出浪漫情人約會、美饌試吃、中秋禮盒、伴手禮等主題優惠。主辦單位預期，參加人潮可望超越往年。

美食展今上午舉行開幕，副總統陳建仁、交通部長吳宏謀、觀光局長周永暉、台灣觀光協會長葉菊蘭等人均出席。葉菊蘭表示，去年有1073萬名旅客造訪台灣，吸引旅客來台的原因，除自然景觀與人文風情外，最重要的就是台灣美食，希望藉由美食展，讓國外遊客來到台灣、體驗台灣、愛上台灣。

觀光局結合全台12個國家風景區，以在地美食及觀光特色推出「山海宴」主題館，讓民眾一口氣吃到台灣山海在地美食。另為呼應海灣旅遊年，特別設立海洋美食館。

台鐵局展館則是獨家首賣2款全新台鐵便當，分別是香滷牛雙拼、酒香麻油雞，每日各限量50個，上午、下午分批販售，今日開展不到1小時，酒香麻油雞便當就已經賣完。台鐵提醒想嘗鮮的民眾，一定要提早排隊。

每年美食展人氣超旺的「廚藝教室」，今年規劃料理體驗區，每天將有5個場次供民眾於現場免費報名，跟著廚師學做菜。今年的廚藝教室料理主題，包含美食月美膳桌餐料理、原味健康料理、美味早午餐及夏日輕食，由重量級的飯店主廚、電視名廚、人氣部落客、料理作家及越南主廚等，帶著民眾一起輕鬆做料理，每場次於開場前30分鐘開放現場報名。

(中時 )

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