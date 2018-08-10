「此路不通」10年 黃淑芬籲開通西屯福順路

台中市府市政顧問黃淑芬呼籲市府盡速編列經費，完成福順路開通工程，疏解台灣大道車流。（盧金足翻攝）

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西屯區福順路尚未開闢路段，市府估算開闢所需總經費約13億4650萬元，財源有待籌措。（盧金足翻攝）

台中市西屯區福順路2009年完成安和路以西至東大路及火葬場北側路段，但至今開闢工程停擺超過10年，福順路從福林路到玉門路段「此路不通」的交通告示，樹立交通要道路口，當地民眾諷稱「福順路三斷」，市政顧問黃淑芬邀台中市府新建工程處會勘，請市府盡速編列經費，完成福順路開通工程，疏解台灣大道車流。對此，市府表示，估算開闢所需總經費約13億多元經費龐大，市府待開闢道路眾多，後續將俟財源籌措情況研議辦理。

黃淑芬表示，福順路為東西向道路，連結福林路到玉門路段沒有開通，拖延超過十年，造成行車不順，樹立路口的「此路不通」交通告示，突顯奇怪現象。

工程延宕10年，道路開闢相關的工程預算、用地預算及地上物補償費大幅度增加，黃淑芬建議，市府應該重視地方需求，更加快進度，完成福順路開通工程，疏解同為東西向道路的台灣大道交通問題，也方便用路人進出。

對此，台中市府回應表示，西屯區福順路尚未開闢路段，長約760公尺，計畫寬度為15公尺，經初步估算開闢所需總經費約13億4650萬元，其中包括工程經費約5700萬元；用地費約12億8300萬元；地上物補償費約650萬元。

市府說，因所需經費龐大，台中市待開闢道路眾多，後續將俟財源籌措有著後研議辦理。

(中時 )

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