台青起草惠台政策白皮書 讓明天更好

2018年08月10日 15:17 中時 王雅芬

海青節「31條背景下台灣青年共議加入福州發展機遇」的頭腦風暴主題會議，提問發言人，中央大學化學研究所陳伯元。(王雅芬攝影)

海青節「31條背景下台灣青年共議加入福州發展機遇」的頭腦風暴主題會議，白皮書條款建議人，在閩經營青創基地的范姜鋒。(王雅芬攝影)

在北京創業的台青鄭博宇，因長期輔導青年赴陸就業、創業，發現，有些人是帶著不切實際的想法到大陸的，這些誤導的認知與做法，必須協助糾正。為此，他與30位各行各業的台青起草歸納、總結出了台灣青年西進創業、就業「六原則」，包括「靠自己、接地氣、不投機、重發展、促融合、贏未來」等六方面內容。這「六原則」發佈後，在台引發熱議，也得到大陸有關部門和專家學者的肯定和贊賞。

第六屆海青節期間，鄭博宇與同伴們藉此機會發起一場「31條背景下台灣青年共議加入福州發展機遇」的頭腦風暴主題會議。透過來自台灣已創業、想就業或創業與在學的青年，通過收集匿名建議問題卡與公開會議，彙整兩岸青年面對到福州發展相關疑問的議題後，發佈建議白皮書。8/10日上午由近30位來自台灣的青年在福州一起針對所提問題卡提出疑問或建議。

經營國廣遠近（上海）傳媒有限公司的吳宇恩以在陸創業者身分提出：台資還屬於外資企業，能否適用內資企業規範、台胞證能否像大陸身分證一樣便利，台胞銀行開戶過程能否更簡化流程。

父執輩是中華映像管深圳分廠台幹，小學前在台灣桃園、初中高中在深圳，目前在中國人民大學金融專碩就讀，也是華創證券研究所環保公用組實習生的葉佐晟再金融行業職場中，感覺到大陸國營企業的人資對於台灣人歧視問題（主要存在於券商研究所、國家金融研究部門一行兩會），還有網路時代，在陸阿里雲、騰訊雲、微信公眾號不能用台胞證註冊 非常不方便。

中央大學化學所陳伯元及地球科學系莊子寬對透過人才仲介機構與自行到大陸就業兩者間的差別有疑問，最想知道如何最便利獲得相關專業具體工作技能？建議是否能建立集中窗口的資訊整合平台。其次，腦力激盪會議中被提到多次的是台灣教師資格與大陸資格的銜接與如何取得資訊，32條中更具體工作證照換證的方式？

在閩經營青創基地的范姜鋒，則建議對台青徵才方式的簡化與開放小微企業信用融资及台青信用卡都是後續可考慮務實的出台政策。預計今日下午六點會議結束後即可統整出台青版建議出台政策白皮書。

(中時 )