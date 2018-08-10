陸男桃機闖關 偷吃讓女友報警捉人

桃機二航廈7月發生陸客翻越未開放查證台非法入境事件，移民署已加派人力警戒。（范揚光攝）

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桃機二航廈7月發生陸客翻越未開放查證台非法入境事件，移民署已加派人力警戒。（范揚光攝）

桃園機場7月19日驚傳陸客闖關入境，並在台遊蕩10日後才被逮捕，對此移民署10日坦承疏失，並已加強入境通關的警戒措施。

據了解，該名柯姓陸籍男子擁有美國綠卡，原先從美國舊金山搭機前往大陸，接著再搭乘廈門航空班機前往桃園機場轉機，不料柯男在轉機空檔來到第二航廈入境查驗線，在觀望多時後趁機翻過未開放的查證台入境，隨後搭車前往醫院探視台籍女友。由於柯男在台不但流連夜店，甚至把妹偷吃，女友醋勁大發心生不滿，於是大義滅親報警逮人，整起事件才會曝光。

移民署表示，當日柯男在翻越查證台時有觸動紅外線警報器，但是派員前往查看時柯男已逃逸無蹤，由於當時正好有1名孩童也誤觸警鈴，當下處理人員不以為意且沒有回報，導致柯男闖關成功揚長而去。

由於去年才發生韓籍慣竊趙準基以相同模式非法入境，移民署試圖亡羊補牢立即與機場公司規畫改善，包括設置玻璃隔屏、增設第2道紅外線偵測並設法增加人力，雖然機場公司同意在今年暑假過後開始動工，無奈還是發生非法闖關事件，目前移民署已將柯男安置在收容所等待遣返。

此外，雖然桃園機場旅客量早已突破每年4000萬人次，但是移民署證照查驗及相關警戒人力卻沒有比照增加，且警戒設施日趨老舊，長期人力及設備的不足已經造成第一線人員相當負擔，相關單位應正視問題所在，否則相同事件還會發生。

(中時 )

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