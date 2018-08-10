邱和順案證物保管不當 監委自動調查

2018年08月10日 13:45 中時 鄭舲

邱和順案，也稱陸正案，是台灣司法史上全程羈押期間最長的刑事案件。監察委員高涌誠表示，邱和順涉擄人勒贖等案偵審程序有諸多瑕疵及疑點，爭議成因之一是重要證物疑因不當管理保存而遺失，偵審機關因重要證物保存不善導致案件纏訟多年，冤者及受害者皆難昭雪，因此申請自動調查。

高涌誠表示，邱和順案遭最高法院撤銷判決並發回原審法院11次，案件歷經23年才確定，而被告遭羈押至今逾30年，是我國及國際間司法史上罕見情事，不但耗費大量司法及社會資源，也使司法公信力備受質疑。

高涌誠指出，司法判決會影響訴訟當事人權益，而犯罪者或被害者遺留的生物跡證，透過科學鑑定機制獲得的案件訊息，常為法院審理犯罪成立與否關鍵，近年來我國已有多例因DNA鑑定等科學技術發展而發掘昔日懸案或冤案真相。但新科學鑑定方式雖足以推翻原本有罪判決，在欠缺證物妥善保管的情形下，既使日後有重新鑑定或勘驗必要時，也因證物遺失或毀損而失去沈冤昭雪可能。

高涌誠說，對於證物遺失或毀損結果，高等法院審理邱和順案更11審判決認為「證物逸失之不利益，不應由被害人及家屬承擔」，而判決邱和順死刑、褫奪公權終身定讞。國家機關未盡妥善保管證物，確實不應由被害人及家屬承擔，但也不應由被告及社會大眾承受，此判決疑涉違反無罪推定之原則。究竟現行贓物、證物及檢體等保存及管理制度為何？相關機關間移送贓證物程序相關規範是否明確，及有無確實落實執行？都有通盤瞭解及調查必要。

(中時 )