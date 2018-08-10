台電10月再度調漲電價 白盟：不是說好十年不漲？

2018年3月30日 :對於立委關心電價是否上漲，行政院長賴清德30日在立法院答詢時表示，政府跟民眾多收一分錢都要謙卑、謹慎。（資料照 姚志平攝）

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中時電子報

國際燃料價格持續上漲，台電在4月調漲電價後，上半年虧損達240億元，期望能在10月再調整電價，且一次漲足。經濟部長沈榮津昨（9）日表示，該調漲就調漲，但也只會「漲到天花板3％」。「白色正義聯盟」臉書表示，一年漲兩次，合計年度調漲6%電價，不是說好十年內不漲電價，今年連續破功！

台電今年4月電價調漲3％，現在每度電價平均是2.6253元，但當時經濟部為保障民生，推出配套措施，用電500度以下的用戶不漲價，因此並未充分反映成本上漲。台電在4月調漲電價後，上半年虧損達240億元，期望能在10月再調整電價，且一次漲足。

「白色正義聯盟」臉書表示，今年4月調漲3%，預計10月再度調漲3%一年漲兩次，合計年度調漲6%電價，不是說好十年內不漲電價，今年連續破功！

網友也留言「 開始溫水煮青蛙，慢慢漲，漲的你沒有感覺。」、「馬英九卸任前台電是賺錢的，才兩年就虧損漲電費，應該不是虧損是錢被搬走了」、「百姓的血快被吸乾了」、「人家當時，只是隨便說說而已，您們也信，還笨到讓我當了總統，只能怪人民是白痴而已」、「過去成天說馬英九跳票的人不知道都死哪去了」、「反正政府眼中大家薪水都有四萬八當然漲囉」、「都要冬天了，還漲什麼價？到處亂花錢，卻有臉漲價，真是昏庸無能到極點⋯⋯」。

(中時電子報)

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