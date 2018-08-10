花蓮》國小女兒畫畫鼓勵 花蓮縣議員張正治與太太大感動

2018年08月10日 14:52 中時 范振和

花蓮縣議員張正治一直以關公忠肝義膽的精神自我期許。（范振和攝）

花蓮縣議員張正治將與鄉代參選人太太姜景文攜手打拚，期盼雙雙上壘，發揮加乘服務效果。（范振和攝）

「每每回到家時，3胞胎子女早已甜甜入夢鄉。」花蓮縣議員張正治爭取連任，說動老婆姜景文參選吉安鄉民代表，國小四年級的大女兒從反對到力挺，甚至Q版文宣畫，為他倆加油，也懇請選民支持。

張正治信仰關公，也拿出忠肝義膽的精神熱心為民服務，一向與子女互動時間少，往往拖著疲憊的身子回家時，子女早已睡覺，此時，張正治會告訴太太姜景文服務案件狀況，而姜景文則會說明子女求學情形。

「大女兒擔心我選上鄉代，會跟先生一樣，沒時間陪他們，一度希望我不要當選。」姜景文仔細解說民代功能後，女兒才釋懷，先默默畫了「誠懇拜託」的一幅文宣畫送給她，再送一幅「懇請支持」的Q版文宣畫給先生，看了真的很感動。

張正治也是山嶺福德廟主委、宏華寺主委，他認為，花蓮是宗教蓬勃發展的聖地，希望能從洗滌人心的宗教文化出發，發揮宗教力量，結合觀光、藝文、休閒運動，打造花蓮成為一個身心靈俱足的場域。

姜景文說，先生常感慨縣與鄉鎮的連結性還不夠暢通，希望她出馬，幾經長考，想到平日她與張正治的姊姊張芬玲（壽豐米棧社區理事長）一樣協助服務，最後決定參選，希望能發揮加乘效果。

姜景文的3胞胎子女張家瑄、張家睿、張家瑋，是在1分45秒之內全部生下來，慈濟醫院當時剛成立生殖醫學科，是婦產科醫師陳寶珠成功接生3胞胎的第1例，轟動一時，如今都已讀北昌國小四年級。

高齡化與少子化的現階段，家長要照顧老小，太辛苦了，姜景文說，自己有小孩，知道需求在哪兒，希望有問政機會，強化長者福氣站與幼兒設備，落實社區老婦幼福利措施，有了「爺孫一堂」的安全活動空間，父母才能安心工作。

(中時 )