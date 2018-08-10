花蓮》國小女兒畫畫鼓勵 花蓮縣議員張正治與太太大感動

花蓮縣議員參選人張正治與欲參選吉安鄉民代表的太太姜景文，拿著女兒拿畫贈的Q版文宣畫，滿心感動。（范振和攝）

友善列印
中時
范振和
花蓮縣議員張正治一直以關公忠肝義膽的精神自我期許。（范振和攝）
花蓮縣議員張正治將與鄉代參選人太太姜景文攜手打拚，期盼雙雙上壘，發揮加乘服務效果。（范振和攝）

「每每回到家時，3胞胎子女早已甜甜入夢鄉。」花蓮縣議員張正治爭取連任，說動老婆姜景文參選吉安鄉民代表，國小四年級的大女兒從反對到力挺，甚至Q版文宣畫，為他倆加油，也懇請選民支持。

張正治信仰關公，也拿出忠肝義膽的精神熱心為民服務，一向與子女互動時間少，往往拖著疲憊的身子回家時，子女早已睡覺，此時，張正治會告訴太太姜景文服務案件狀況，而姜景文則會說明子女求學情形。

「大女兒擔心我選上鄉代，會跟先生一樣，沒時間陪他們，一度希望我不要當選。」姜景文仔細解說民代功能後，女兒才釋懷，先默默畫了「誠懇拜託」的一幅文宣畫送給她，再送一幅「懇請支持」的Q版文宣畫給先生，看了真的很感動。

張正治也是山嶺福德廟主委、宏華寺主委，他認為，花蓮是宗教蓬勃發展的聖地，希望能從洗滌人心的宗教文化出發，發揮宗教力量，結合觀光、藝文、休閒運動，打造花蓮成為一個身心靈俱足的場域。

姜景文說，先生常感慨縣與鄉鎮的連結性還不夠暢通，希望她出馬，幾經長考，想到平日她與張正治的姊姊張芬玲（壽豐米棧社區理事長）一樣協助服務，最後決定參選，希望能發揮加乘效果。

姜景文的3胞胎子女張家瑄、張家睿、張家瑋，是在1分45秒之內全部生下來，慈濟醫院當時剛成立生殖醫學科，是婦產科醫師陳寶珠成功接生3胞胎的第1例，轟動一時，如今都已讀北昌國小四年級。

高齡化與少子化的現階段，家長要照顧老小，太辛苦了，姜景文說，自己有小孩，知道需求在哪兒，希望有問政機會，強化長者福氣站與幼兒設備，落實社區老婦幼福利措施，有了「爺孫一堂」的安全活動空間，父母才能安心工作。

(中時 )

台電10月再度調漲電價 白盟：不… 便當販賣機風潮 議員籲列管維護…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。