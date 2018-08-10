落實分級醫療 新光醫病患分流 入住聯醫陽明病房

2018年08月10日 14:27 中時 魏怡嘉

39歲的李小姐，今年5月因發燒至新光醫院急診，經檢查診斷為腎盂腎炎，需住院治療，但因等不到病房，經急診醫師評估適合轉院至聯醫陽明院區，李小姐同意到轉至陽明，住院4天後出院，復原良好。為做好分級醫療，落實雙向轉診政策，新光醫院今日與23家社區醫院、241家診所啟動「新光共好醫療照護」合作團隊，提供病人全方位的照護模式，去年經社區醫療群上轉人次較前一年成長28％，今年前6個月再成長9％。

新光醫院院長侯勝茂表示，「若沒有開始，就沒有改變的機會」，解決急診壅塞問題的同時，也要讓病人被妥善照顧，去年底新光醫院與聯醫陽明院區成立﹁新光陽明急診LINE的群組﹂，病患前來新光醫院急診待床超過24小時以上，經醫師評估需住院且為非特定緊急傷病患，病人也同意，新光醫院急診窗口即會與陽明醫院窗口連繫，協調安排救護車協助轉院，並直接入住病房，至今已轉診超過50例以上。

侯勝茂強調，最特別的是，病人轉至陽明院區後，新光醫院全力支持療團隊醫師視病情需要，至陽明病房訪視病人，並參與病況討論，若病情變化有需要時，也會協助轉回新光醫院，這也使得病患更有意願自新光轉至陽明院區住院，大幅降低病人於急診室候床的時間，減少急診壅塞的情形。

對於新光醫院以實際行動響應分級醫療政策，垂直整合上下游醫療資源， 健保署長李伯璋給予高度肯定，他表示，健保署亦積極推動「健保醫療資訊雲端查詢系統」，讓檢查報告上到雲端，民眾在跨院就醫時醫師可查詢各項檢查檢驗報告、用藥，甚至電腦斷層、核磁共振及X光等檢查影結果；此外，健保署亦建置「電子轉診平台」，以協助醫療院所儘速安排民眾就醫，更於今年總額編列專款自7月1日開始實施獎勵，期待大醫院小診所權責分工充分合作，共同守護民眾健康。

(中時 )