亞運》蔡總統南下授旗 用這三位選手來勉勵

2018年08月10日 14:10 中時電子報 李弘斌 ／高雄報導 ／高雄報導

總統蔡英文（中）與選手共用午餐。（體育署提供）

總統蔡英文10日南下高雄國家訓練中心，為即將出征雅加達的亞運代表團授旗，並致贈新台幣30萬元加菜金。蔡英文致詞有備而來，特別以郭婞淳、楊俊瀚、戴資穎為例，闡述運動讓國人團結一心的力量，授旗結束後也留下與選手共用午餐。

「當郭婞淳在世大運142公斤舉起來的時候，全台灣人都忍不住的握緊了拳頭，跟她一起來用力；當楊俊瀚在世大運奪金，那10秒22全國人都屏息以待，」蔡英文說，戴資穎上場散發的自信與專注，也可以感染整個國家，「看她比賽真的不能轉台，因為小戴實在太強了，只要轉台再回來，比賽很有可能就已經結束了。」

蔡英文在授旗典禮上，先後將青天白日滿地紅的國旗與五環梅花中華奧會會旗，陸續交給中華奧會主席林鴻道與中華代表團總領隊張朝國，30萬元加菜金則由戴資穎上台代表接受。

蔡英文強調，國家對國手的照顧永遠都不嫌多，永遠都可以做得更好。對於亞運，她也期勉選手說：「我相信大家都做好最完整、最充分的準備，要各自踏上的賽場，展現我們拚戰的精神，把苦練的實力發揮出來，挑戰自我也讓世界看得到台灣。」

中華代表團本屆亞運共派出588名選手、150名教練，出征雅加達、巨港角逐36種正式競賽種類與2種示範項目的運動競賽，參賽項目與人數皆為歷屆代表團之最。中華男足更將於今晚8時率先登場，於A組首戰巴勒斯坦，力拚我國本屆首勝。

(中時電子報)