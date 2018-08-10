紐航11月開航台北－奧克蘭　即起購票享優惠

紐西蘭航空11月1日起將開通台北－奧克蘭直飛航線。（紐西蘭航空提供）

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紐西蘭航空11月1日起將開通台北－奧克蘭直飛航線，即日起推出所有艙等的超心動優惠價格，購買豪華經濟艙或豪華商務艙的旅客，在享受奢華國際航班體驗的同時，還可同價延伸至紐西蘭境內其他目的地，擁有皇后鎮、基督城、威靈頓等18個選擇，讓旅客可以最親民的價格與最舒適便捷的方式，暢玩紐西蘭。

紐西蘭航空不只在「AirlineRatings.com」中連續5年獲得世界最佳航空公司，更在有「航空界奧斯卡」美譽的Skytrax 評比中，拿下2018年「全球最佳豪華經濟艙」及「最佳豪華經濟艙座椅」兩大獎項。

紐西蘭航空表示，豪經艙採用黑色豪華真皮座椅，透過腳部支撐設計及座椅傾斜度的提升，讓旅客充分伸展及放鬆；機上菜單和酒單由顧問主廚及葡萄酒顧問精心設計，讓旅客提前品嚐道地的紐西蘭風味，豪華經濟艙的部分餐點更能享有與豪華商務艙同等選擇，享有輕奢華飛行體驗。

為提供旅客最輕鬆便利的登機體驗，豪華經濟艙旅客不但有專屬貴賓報到、優先登機等尊榮服務，還能享有2件託運行李及2件手提行李的限額，更可在抵達目的地後優先提領行李。

即日起預訂紐西蘭航空的台北－奧克蘭直飛機票，除所有艙等的促銷價格外，豪華經濟艙與豪華商務艙的旅客更有額外福利，享有同價延伸至紐西蘭境內其他目的地的好康，「免費升級」紐西蘭的精彩旅程。

(中時 )

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