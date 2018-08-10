中市空品新利器 7分鐘偵測異味追查汙染源

2018年08月10日 16:04 中時 盧金足

台中林佳龍在環保局長白智榮陪同下出席剪綵，包括立委張廖萬堅、議員張耀中及各區里長皆到場關心。（盧金足攝）

為迎接2018花博盛會，4座移動式監測站外觀設計結合台中花博「花現GNP」主題。（盧金足攝）

台中原本有2座移動式空品監測站，這次獲空汙基金挹注，斥資2300萬打造4座移動式監測站。（盧金足攝）

台中市府移動空品監測站全國最多，台中市長林佳龍（右）表示，布下天羅地網，讓空汙無所遁形。（盧金足攝）

為對抗空汙，台中市府持續提升空品監測量能，除先前2座移動式空品監測站，10日再添4座移動空品監測站，移動式監測站再添新生力軍！台中市長林佳龍指出，市府系統性解決空汙問題，蒐集分析汙染成分，採取最有效的對應作為，搭配夜間實施「夜鷹計畫」，順利查獲多起工業區汙染排放，市府打造「高科技作戰部隊」，7分鐘即可偵測化學物質種類，追查汙染源，布下天羅地網，讓空汙無所遁形。

環保局斥資2300萬打造四台移動式監測車，今日在市府台灣大道舉行啟用典禮，未來將針對全市汙染熱點及無固定空品測站的地點執行任務，蒐集分析「揮發性有機物」、「氣狀汙染物」、「粒狀汙染物」等多種成分，同時也監測59種工廠排放異味物質，藉由汙染物指紋比對進行查緝。

林佳龍在環保局長白智榮陪同下出席剪綵，包括立委張廖萬堅、議員張耀中及各區里長皆到場關心。

「2300萬添置的移動式監測車站在第一線為汙染源把關！」林佳龍還詢問白智榮錢從那裡來？白智榮回答「為空汙基金的經費」，林佳龍笑著說，經費全用於防治空汙，「沒有拿去綁綁椿腳」，以四兩撥千斤方式，化解對對手質疑花博說明會時拿公帑助選的攻擊。

林佳龍指出，市府以智慧城市的概念，建構全國最完善的環境智慧監測網，三年內創造「三個第一」及「二個創新」，包括「移動式空品監測站」數量全國第一，全國縣市政府第一座「空氣汙染物檢測實驗室」及「空氣微型感測器」數量全國第一；此外，也建置中部首座「固定式交通品質監測站

」及「夜鷹稽查打擊空汙偷排」二大創新。

「有做就會有成果！」林佳龍強調，空汙改善講求科學數據

，市府持續建置監測設備，布下天羅地網，要讓空汙無所遁形；市府也讓資訊透明化，即時向市民公布最新數據。

根據環保署監測顯示，台中今年上半年PM2.5平均值20.9微克，不僅相較去年同期還要好，沿用嚴格舊標準的紫爆天數更僅有10天，創下近8年來新低。

「台中市府全力減煤、減排、減汙，但不會減電！」林佳龍強調，台中人口不斷增加，都市持續蓬勃發展，需要穩定的電力設施與供給。面對空汙問題，有信心再減量，監測車啟用代表台中防治空汙有新的作為，呼籲全民一同動起來，讓台中地區空品再提升。

環保局長白智榮指出，台中原本有2座移動式空品監測站，這次再斥資2300萬打造4座移動式監測站，其中3座執行監測一般空氣品質如PM10、PM2.5、氮氧化物、二氧化硫及臭氧等項目，針對汙染熱點及區內無固定空品測站的地點執行監測任務，15分鐘即可偵測；另1座測站針對59種工廠排放異味物質偵測，藉由汙染物指紋比對，7分鐘偵測何種化學物質，追查汙染源。

為迎接2018花博盛會，4座移動式監測站外觀設計結合台中花博「花現GNP」主題，彩繪在地花卉，以后里區號稱產量中的四大天王的劍蘭、文心蘭、百合及火鶴等四種花卉圖樣加以設計，賦予監測設備追求環保生態及生活的價值。

(中時 )