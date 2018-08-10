別急著灌水！夏天喝水4大禁忌 若誤觸疾病恐找上門

汗流浹背也別猛喝水，否則疾病可能找上門（達志影像／shutterstock提供）

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中時電子報
／綜合報導

夏天越來越熱，許多民眾都會不自覺狂喝水消暑，但錯誤的飲水習慣不但無法消暑解渴，反而可能會喝出病來，根據《元氣網》報導，有四個禁忌一定要注意。

1）流汗後猛灌水：台灣的酷暑型態一直是屬於又濕又熱，是心血管疾病所愛的溫床，不少人走在烈日下，汗流浹背後會不自覺一口氣灌下好幾百CC的水，殊不知恐會誘發血壓升高、心衰竭、心肌梗塞等症狀。實際上出汗後喝水一定要批次且少量喝，每15分鐘喝200毫升，一小時內不超過800毫升。

若是出汗量並不多，補充白開水即可，反之如果激烈運動造成大量出汗，就必須喝含電解質及糖分的運動飲料，若是只喝白開水會造成血漿滲透降低，增加排尿量，延緩機體復甦過程。

2）用飲料取代水：天氣炎熱，來杯冰涼的手搖飲或是喝汽水是許多人的享受之一，雖然喝下去的瞬間很爽，但這種含糖量多的飲料不僅不容易吸收，身體為了分解它們反而要消耗水分，結果就是越喝越渴，若想喝有味道的飲料，酸梅湯、菊花茶和綠豆湯都是不錯的選項。

3）啤酒消暑法：啤酒入口瞬間讓人忍不住歡呼，但酒精下肚後的「暖呼呼」感覺會持續發酵，不但解不了熱，反而會讓人的思考、工作能力都直接降低，更不用說酒精對身體有害了。

4）冰水或冰飲料：炎熱的夏天讓人覺得連喝白開水都很熱，所以都更喜歡引用冰水，但在大熱天中，腸胃受到冰水刺激後會加速蠕動，縮短食物停留在小腸的時間，影響營養的吸收；同時夏天體內熱氣散發不易，腸胃溫度較高，急遽降溫刺激下，恐會引起胃痙攣。相反地，若是來杯熱茶，反而可以刺激體內微血管擴張，讓熱氣有效散發出來，達到降低熱度，還能暖胃解渴。

★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)

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