礁溪五峰旗落石砸傷遊客 即日起全面封園檢查

2名華裔美籍遊客在宜蘭五峰旗風景區遊玩時，遭到落石砸傷，所幸僅造成輕傷。（胡健森翻攝）

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2名華裔美籍遊客在宜蘭五峰旗風景區遊玩時，遭到落石砸傷，所幸僅造成輕傷。（胡健森翻攝）

宜蘭知名景點礁溪五峰旗風景區再傳意外事件，兩名華裔美籍遊客在風景區第二層瀑布區時，被滾落的落石砸中，分別造成兩名遊客頭部及手臂擦傷，所幸傷勢都不嚴重，經宜蘭縣政府119救護人員及縣府工旅處人員協助送醫治療後，並無生命危險，經包紮醫療之後已經出院，宜蘭縣政府工旅處也決定，五峰旗風景區即刻起封園，直到經專家檢視安全無虞再行開放。

宜蘭縣政府消防局勤務指揮中心在中午11點54分接獲民眾報案指出，礁溪鄉五峰旗風景區第二層瀑布處有2位民眾遭落石砸傷，但意識清楚，由礁溪91車送杏和醫院，受傷遊客已由其他民眾協助背送下山，再由救護車送醫救治。

受傷的2名遊客都是華裔美籍人士，據了解，兩人是來台拜訪友人，並相約到五峰旗風景區遊玩，但是在第二層瀑布溪流中戲水時，有從山壁滾落的小石頭先打中男遊客的左手臂，再反彈到女遊客的頭部，造成2人的手臂及頭部受到擦傷。

宜蘭縣政府工旅處表示，得知意外發生後，立即派人陪同到醫院就醫，並先代為支付醫療費用，由於五峰旗風景區的山壁已有風化現象，因此也決定從10日中午起全面封園，並邀請專家學者進行檢驗，待確認安全無虞之後才會重新開放遊客入園。

(中時 )

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